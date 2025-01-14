"دناتا للسفريات" تفتتح متجرها الجديد في "مول الإمارات"

أعلنت دناتا للسفريات عن افتتاح متجرها الجديد في مول الإمارات، والذي يوفر للعملاء كل ما يحتاجون إليه للسفر في مكان واحد. ويمكن للمسافرين المقيمين في دبي الحصول على خدمة شخصية من خبراء دناتا للسفريات، ويمكنهم اكتشاف أحدث منتجاتها وعروضها لاسيما مع التخطيط لعطلات عام 2025.

وبمناسبة الافتتاح، سيستمتع العملاء الذين يحجزون عطلة في متجر دناتا للسفريات في مول الإمارات خلال ينايرالجاري بقسيمة سفر بقيمة 100 درهم، كما سيدخل أي حجز تلقائياً في سحب جوائز للحصول على فرصة الفوز بإقامة فاخرة من فئة 5 نجوم في مدينة فيينا في النمسا.

وتستقبل دناتا للسفريات العملاء من متجرها في أحد أكبر وأشهر مراكز التسوق في دبي، والذي نقل متجره الأصلي إلى موقع جديد تماماً بالقرب من كارفور، ويتولى أفراد فريقها ذوي الخبرة ومتعدد اللغات دعم العملاء في حجوزات الإجازات داخل الدولة أو مسارات الرحلات الدولية، بما في ذلك والجولات والمعالم السياحية والنقل والتأمين وغيرها، وهي الخدمات التي يحجزها المسافرون عادةً بشكل منفصل.

أفضل صفقات

وقال ماثيو فليميكس، مدير البرامج الترفيهية في دناتا للسفريات: "يعتبر مول الإمارات أحد المواقع الرئيسية لدناتا للسفريات منذ أكثر من 10 سنوات، وتسمح لنا هذه الخطوة بتوسيع مساحة متجرنا في موقع يمكن الوصول إليه بسهولة أكثر، وذلك تزامناً مع التطورات والنمو الكبير الذي تشهده علامتنا التجارية مع استمرارنا في ترسيخ حضورنا في مجال المتاجر وعبر الإنترنت، وتقديم أحدث وأفضل صفقات السفر بما في ذلك العديد من العروض الحصرية للمسافرين في الإمارات".

ويمكن للمقيمين دول مجلس التعاون الخليجي الوصول إلى أسعار حصرية بفضل شراكات دناتا للسفريات العالمية طويلة الأمد، وتتضمن أحدث العروض بعض الوجهات الأكثر رواجاً، من جزر المحيط الهندي إلى المدن والمنتجعات الشاطئية الشهيرة في تايلاند.

باقة عطلات

وتتضمن أبرز العروض في يناير عطلة على الشاطئ في سريلانكا، وهي وجهة رائجة بين المسافرين من دولة الإمارات لشتاء 2024/25. مع أحدث باقة عطلات من دناتا للسفريات، يمكن للمسافرين الإقامة في فندق شانغريلا هامبانتوتا فئة 5 نجوم لمدة 3 ليالٍ مع خصم 45% على الإقامة، بما في ذلك غرفة ديلوكس وترقية مجانية إلى نصف إقامة ورحلات ذهاب وعودة من الدرجة السياحية، ابتداءً من 3675 درهم للشخص.