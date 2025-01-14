"أسك للثروات الخاصة" تفتتح مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت شركة "أسك للثروات الخاصة"، ذراع إدارة الثروات التابعة لمجموعة "أسك لإدارة الأصول والثروات" المدعومة من "بلاكستون"، عن افتتاح مكتب جديد لعملياتها ضمن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا عبر "أسك لاستشارات الثروات".

وسيُتيح المقر للمستثمرين الهنود غير المقيمين والمستثمرين العالميين سهولة الوصول إلى السوق الهندية الواعدة. كما سيوفر للعملاء المقيمين في الهند إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية لتنويع محافظهم الاستثمارية. وتُسهم هذه الخطوة في تعزيز التزام "أسك" بتقديم حلول مبتكرة ومُخصصة لإدارة الثروات على نطاق عالمي.

وبهذه المناسبة، قال راجيش سالوجا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "أسك للثروات الخاصة": "يؤكد إطلاق مكتبنا في مركز دبي المالي العالمي التزام ’أسك‘ بتوسيع نطاق حضورها العالمي. إذ تتمتع الجالية الهندية بطموحات عالمية، ونود أن نتعاون معها بما يعزز مسيرتها نحو تحقيق المزيد من التوسع حول العالم. حيث ستُمكننا هذه الخطوة من تمكين المستثمرين العالميين من الوصول إلى الأسواق الديناميكية في الهند، فضلاً عن دعم العملاء الهنود في تنويع استثماراتهم على المستوى العالمي".

من جانبه، قال براتيك بانت، رئيس السوق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "أسك لاستشارات الثروات – مركز دبي المالي العالمي الخاصة المحدودة": "يُسهم الموقع الاستراتيجي لدبي ومنظومتها المالية القوية في جعلها قاعدة مثالية لربط المستثمرين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بمقومات النمو الجاذبة في الهند. ومن خلال ’أسك – مركز دبي المالي العالمي‘، نهدف إلى تزويد العملاء المتخصصين في هذه المناطق بحلول متنوعة لإدارة الثروات مدعومة بإرث ’أسك‘ من التميز والابتكار".

بدوره، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: "نود أن نرحب بانضمام شركة ’أسك لاستشارات الثروات الخاصة‘ إلى مركز دبي المالي العالمي لا سيما في هذا الوقت المميز الذي نشهد فيه تدفقات عالمية غير مسبوقة لقطاع رأس المال الخاص بالإضافة إلى شركات إدارة الثروات والأصول إلى دبي بشكل عام، ما يجعلها مركزاً جاذباً للثروات في منطقة الشرق الأوسط. ويُتيح مركز دبي المالي العالمي العديد من الفرص أمام شركة ’أسك‘ لتحقيق المزيد من النمو، ونود أن نشكرها على اختيارنا كمقر جديد لها في المنطقة".

وسيتولى إدارة مكتب "أسك" في مركز دبي المالي العالمي فريق من المتخصصين ذوي الخبرة العالية في إدارة الثروات وسجل حافل في تحقيق نتائج استثنائية للعملاء. وسيحظى هؤلاء المتخصصون بدعم من الموارد العالمية الشاملة للمجموعة، بما في ذلك قدرات البحث القوية واستراتيجيات الاستثمار المبتكرة وإرث التميز في إدارة الأصول والثروات. ويؤكد هذا النهج الاستراتيجي على التزام "أسك" بتقديم حلول مبتكرة لإدارة الثروات تركز على العملاء مع تعزيز مكانتها كشريك موثوق به في المنطقة.