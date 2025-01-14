«دبي للسلع المتعددة» يوقّع اتفاقية مع «إنجي سوليوشنز»

وقّعت «إنجي سوليوشنز»؛ الشركة المتخصصة عالمياً في خدمات إدارة المرافق المتكاملة، اتفاقية لمدة 3 سنوات مع مركز دبي للسلع المتعددة، تقدم بموجبه خدمات إدارة المرافق الشاملة لبرجه «أبتاون تاور» في دبي.

ويعد برج «أبتاون تاور» البالغ ارتفاعه 340 متراً والحاصل على شهادة التصنيف الذهبي للريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، أحد أكثر المرافق متعددة الاستخدامات تطوراً في دبي ويضم البرج مساحات تجارية متميزة من الدرجة الأولى تمتد على ارتفاع 22 طابقاً، وفندق سو/أبتاون دبي من فئة 5 نجوم المكون من 10 طوابق، بالإضافة إلى 225 وحدة سكنية حصرية ذات علامة تجارية على الطوابق الـ 28 العليا من البرج.

ويحتضن المبنى باقة من المطاعم والمقاهي ومساحات التجزئة المتميزة تمتد على مساحة 4750 متراً مربعاً في الساحة الترفيهية «ذا أتريوم» متعددة الطوابق والبلازا، كما يضم مرافق واسعة لركن المركبات.

وقال بول أشتون المدير التنفيذي للعقارات في مركز دبي للسلع المتعددة: «تؤكد شراكتنا المستمرة مع «إنجي سوليوشنز» التزام مركز دبي للسلع المتعددة بالتميز التشغيلي.

ونحن واثقون بقدرة الشركة على المحافظة على معايير «أبتاون تاور» العالية بالنظر إلى ما تتمتع به من خبرة واسعة في إدارة المرافق فضلاً عن فهمها العميق لمتطلباتنا.

وستركز خدمات الشركة بشكل أساسي على جانبي كفاءة الطاقة والاستدامة، وهو ما يجعل هذا التعاون متوافقاً مع شهادة التصنيف الذهبي للريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED) الحاصل عليها البرج، بالإضافة إلى أنه يعزز التزامنا الدائم بتعزيز الممارسات المستدامة عبر المناطق التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة».