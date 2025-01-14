20 % حصة دبي من قيمة مشاريع تطوير مطارات المنطقة

300 % زيادة عدد المسافرين في المنطقة جواً ليصل إلى 1.1 مليار بحلول 2040

أفادت شركة التحليلات «غلوبال داتا»، التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي تتابع مشاريع إنشاء المطارات، بأن هناك 48 مشروعاً لتجديد المطارات وتوسعتها، بما فيها مشاريع جديدة قيد التنفيذ حالياً في منطقة الخليج العربي، بقيمة إجمالية 182.6 مليار دولار.

وذكرت الشركة أنه يجري حالياً تنفيذ مشروعين ضخمين لتطوير المطارات في دبي والسعودية، حيث ستبلغ الطاقة الاستيعابية للمطارين نحو 260 مليون مسافر سنوياً في دبي، و185 مليون مسافر سنوياً في السعودية.

وقد بدأت دبي في بناء أكبر مبنى مطار في العالم، بتكلفة تبلغ 35 مليار دولار، وسيضم 400 بوابة و5 مدارج متوازية، ما يعني أن دبي تستحوذ وحدها على نسبة 20 % من إجمالي قيمة مشاريع تطوير المطارات في المنطقة.

وتعمل شركات الطيران والمطارات في الشرق الأوسط، إضافة إلى مزودي خدمات الملاحة الجوية، ومرافق الصيانة والإصلاح على الاستثمار بشكل مكثف، لتعزيز أعمالها وزيادة عائداتها، في ظل توقعات بأن تشهد المنطقة زيادة 300 % في عدد المسافرين جواً، ليصل عددهم إلى 1.1 مليار مسافر بحلول 2040، حيث ستحتاج مطاراتها بحلول ذلك الوقت إلى استثمارات تبلغ 151 مليار دولار، لتوسيع طاقتها الاستيعابية.

ومن المنتظر أن يرسم معرض المطارات 2025 من دبي بين 6- 8 مايو، مستقبل صناعة الطيران في العالم، حيث يجمع الحدث كبار المسؤولين والمتخصصين وقيادات القطاع في أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الطيران في الشرق الأوسط إلى 33.70 مليار دولار بحلول 2029، فيما سيصل عدد المسافرين جواً على مستوى العالم بحلول 2042 إلى ما يقرب من 20 مليار مسافر.

ومن المتوقع في ذلك العام أن يأتي 45% من إجمالي الركاب من المسافرين الدوليين، وترتفع النسبة إلى 46 % بحلول 2052، وفقاً لتوقعات الحركة الجوية الصادرة عن مجلس المطارات العالم، في حين من المتوقع أن يصل عدد المسافرين جواً في أفريقيا إلى 261 مليون مسافر العام 2025، على أن يتضاعف هذا الرقم بحلول 2040.

ويشير هذا الكيان العالمي للمطارات إلى أن احتياجات أفريقيا تتجاوز 32 مليار دولار، مع تخصيص نحو 40 % من هذه الاحتياجات للاستثمار في إنشاء مطارات جديدة بالكامل.

وستكون ترقية المطارات الإقليمية وتوسيعها وعمليات التطوير الجديدة، التي طالتها محور الاهتمام على مدار 3 أيام في معرض المطارات، من 6 ولغاية 8 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيتيح المعرض فرصاً استثنائية للتواصل، وإبرام الصفقات التجارية بين العاملين في هذا القطاع.

تعزيز الاستدامة

وسوف تعمل هذه المنصة البينية لأعمال المطارات، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والتي تعتبر المنصة الأضخم من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، على تسهيل مهمة الشركات العالمية، من خلال عرض أحدث التقنيات والابتكارات المصممة لتحسين عمليات المطارات وتعزيز السلامة، وتحسين تجربة المسافرين، وتعزيز الاستدامة، وتوسيع نطاق الأتمتة.

ويتوقع أن يتم الانتهاء من العمل في مبنى مطار الشارقة الدولي بحلول 2026، أما في البحرين فتقوم السلطات بتقييم مشروع لتطوير مبنى جديد لمطار دولي بطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون مسافر، ليحل محل المطار الحالي.

تغييرات جذرية

وصرحت ميّ إسماعيل، مديرة المعارض في شركة ار اكس العالمية، التي تنظم حوالي 400 فعالية في 42 قطاعاً صناعياً عبر 22 دولة، بما في ذلك معرض المطارات على مدار 23 عاماً: «أثبت معرض المطارات نفسه كأفضل منصة توفر كل ما تحتاج إليه مطارات المنطقة، التي يبلغ عددها الآن 110 مطارات، وستواصل النسخة الرابعة والعشرون من معرض المطارات تحقيق المزيد من النجاح الباهر».

ومن المتوقع بحلول 2052 أن يصل عدد المسافرين جواً على الصعيد العالمي إلى ما يقرب من 25 مليار مسافر، أي ما يعادل 2.5 ضعف التوقعات للعام 2024، وفقاً لتوقعات الحركة الجوية الصادرة عن مجلس المطارات العالمي للفترة 2023 - 2052.