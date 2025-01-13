الذكاء الاصطناعي يعزز الابتكار والكفاءة والعائدات القابلة للقياس



أعلنت شركة أمنكس إنترناشيونال، العاملة في مجال التحول الرقمي وحلول التكنولوجيا المبتكرة، عن إطلاق خدمتها الاستشارية الجديدة، لتحقيق الأرباح من الذكاء الاصطناعي في سوق الشرق الأوسط. تهدف هذه الخدمة المبتكرة إلى تمكين المؤسسات من استثمار الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع أهدافها التجارية، وتحسين عملياتها وزيادة عوائدها، كما تعمل على مساعدة الشركات في الانتقال من مرحلة التجريب إلى التميز، عبر إنشاء حلول الذكاء الاصطناعي ذات التأثير الفعلي.

كما توفر هذه الخدمة إطار عمل منظماً وموجهاً نحو تحقيق النتائج لدعم الشركات في أي مرحلة من رحلتها مع الذكاء الاصطناعي. وتهدف الخدمة إلى تحقيق النمو المستدام والنجاح طويل الأمد، بدءاً من مواءمة استراتيجيات التبني مع الرؤى التنظيمية، ومروراً بإنشاء خرائط طريق عملية للذكاء الاصطناعي وإدارة التغيير وتقييم العائد على الاستثمار.

وقال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة «أمنكس إنترناشيونال»: «يمثل تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أعمال مربحة خطة استراتيجية للشركات، التي تسعى للاستفادة من الذكاء الاصطناعي كميزة تنافسية حقيقية. ومن خلال هذه الخدمة فإننا نمكن المؤسسات من الانتقال من اختبار إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى دمجه كونه عنصراً أساسياً يقود الابتكار والكفاءة وتحسين تجربة المستخدم».

مع نضوج اعتماد الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط ازدادت الحاجة إلى استخدام تلك التقنية بشكل استراتيجي، وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

وتعطي أمنكس الأولوية للقطاعات الرئيسية المهيأة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التحولية، بما في ذلك المؤسسات الكبرى والمنظمات الحكومية وقطاعات التصنيع والتمويل والتأمين والرعاية الصحية. وتبرز هذه القطاعات بالفعل تطبيقات ناجحة للذكاء الاصطناعي، مثل الرؤية الحاسوبية والتحليلات التنبؤية والمساعدين الافتراضيين، ومراقبة السلامة وضبط الجودة ومنع الاحتيال، مما يبرز الإمكانات الكبيرة لهذه الخدمة.

واختتم وليد جمعة تصريحه بالقول: «من المتوقع أن يشهد اعتماد الذكاء الاصطناعي طفرة كبيرة ابتداء من عام 2025، وستحتاج الشركات إلى إطار عمل موثوق، لضمان النمو المستدام. وتم تصميم هذه الخدمة لإرشاد المؤسسات نحو تطبيقات مؤثرة، تمكنها من استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بالكامل، وتأمين عملياتها للمستقبل».