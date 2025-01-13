إطلاق أول وكيل ذكاء اصطناعي يعمل في قطاع السيارات

أعلنت بترومين، الشركة العالمية في مجال حلول التنقل، عن تعاونها مع Gupshup، منصة مجال الذكاء الاصطناعي التحاوري، لإطلاق خدمة «بترومين إت!»، وهي أول وكيل خدمة عملاء متطور قائم على الذكاء الاصطناعي. وتعتمد الخدمة على قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتوفرة على منصة السحابة الحوارية الخاصة بشركة Gupshup، لتقديم دعم سلس وفعال لأصحاب المركبات باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال حسين مروان دجاني، كبير مسؤولي التسويق والتركيز على العملاء لدى شركة بترومين: «نعمل في بترومين على إرساء معايير جديدة في خدمة العملاء في قطاع السيارات بالاعتماد على إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي. وتمثل خدمة بترومين إت! نقلة نوعية واستراتيجية تعكس قدرة الذكاء الاصطناعي المستقل على إحداث تغيير جوهري في أسلوب تواصلنا مع العملاء. ويسرنا التعاون مع شركة Gupshup لتقديم حلٍ مبتكر يرتقي بتجربة عملائنا إلى آفاق جديدة من الراحة، ويضع معايير غير مسبوقة لدعم عملاء قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية. وشهدت الخدمة إقبالاً واسعاً في مرحلة مبكرة، حيث قام ما يقرب من نصف مستخدمي تطبيق واتساب المتابعين لقناة شركة بترومين باستكشاف مزايا الذكاء الاصطناعي خلال الشهر الأول فقط من إطلاقه. وتركزت معظم الاستفسارات حول خدمات الصيانة السريعة للمركبات ونقاط الولاء».

ويمكن للعملاء الاستفادة من مجموعة متكاملة من خدمات الدعم، تشمل خدمات الصيانة السريعة للمركبات من بترومين إكسبرس، وبترومين أوتوكير، وحلول بترومين أوتوكير المخصصة للمركبات الكهربائية، وخيارات الصيانة المتميزة من بترومين أوتوكير، بالإضافة إلى خدمات هيكل ودهان المركبات التي تقدمها بترومين بودي أند بينت وبترومين ترايستار، فضلاً عن المساعدة المتعلقة ببرامج الولاء. وتسهل خدمة وكيل بترومين إت! على العملاء الحصول على الدعم في الحالات الطارئة، مثل تعطل السيارة؛ فبدلاً من البحث عن أقرب محطة خدمة، أصبح بإمكانهم الآن الحصول على المساعدة بسلاسة عن طريق دردشة الواتساب.

ومن جانبه، قال بيرود شيث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Gupshup: «باتت خدمات وكلاء الذكاء الاصطناعي أدوات ضرورية للمؤسسات التي تتطلع إلى الارتقاء بمستوى التفاعل مع عملائها. وتبرز تلك الخدمات كحلول مبتكرة في قطاع خدمات السيارات، حيث تشكل الدقة والسرعة وتقديم الدعم المخصص عوامل مهمة، لا سيما أنها قادرة على فهم التحديات الفريدة لكل مركبة بشكل تفاعلي، وتقديم دعم ذكي فوري، وتوسيع نطاق القدرات التشغيلية بشكل يفوق الأساليب التقليدية للخدمة. وتقدم خدمة بترومين إت! نموذجاً رائداً يجسد إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمليات المؤسسية وتوسيع نطاقها وإضفاء طابع إنساني عليها. ويسرنا التعاون مع شركة بترومين لإحداث نقلة نوعية في مجال خدمة العملاء ضمن قطاع السيارات».