شراكة لإطلاق خدمات الاستجابة المدارة في الإمارات بخبرة عالمية



أعلنت «سي إن إس الشرق الأوسط» CNS Middle East، الشركة المتخصصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، عن المرحلة التالية من شراكتها الاستراتيجية مع «سمارت تك 247» Smarttech247، الحائزة على العديد من الجوائز في مجال حلول الاكتشاف والاستجابة المدارة (MDR). ومن خلال هذه الشراكة، يتم تقديم هذه الخدمات المتطورة، بهدف تعزيز الأمن السيبراني المحلي، وذلك من خلال الجمع بين حلول الاكتشاف والاستجابة المدارة لشركة «سي إن إس»، والخبرة والموارد العالمية التي تمتلكها «سمارت تك 247». ويهدف الطرفان معاً إلى تعزيز مشهد الأمن السيبراني في الإمارات، ومعالجة التهديدات الرقمية المتطورة، إلى جانب دعم رؤية الدولة لمستقبل آمن رقمياً ومبتكر ومستدام.

ويتمثل جوهر هذه المبادرة في إطلاق مركز متقدم للعمليات الأمنية يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في إمارة أبوظبي. وستوفر هذه المنشأة المتطورة خدمات الاكتشاف والاستجابة المدارة (MDR)، وخدمات اكتشاف البيانات والاستجابة المدارة (MDDR)، ما يتيح للشركات في الإمارات مستويات استثنائية من المرونة السيبرانية والأمن التشغيلي. ومن خلال الاستفادة من الخبرة العالمية التي تتمتع بها «سمارت تك 247»، وإعطاء الأولوية لسيادة البيانات عبر مراكز البيانات الإقليمية، فقد تم تصميم هذه المبادرة بهدف معالجة تحديات الأمن السيبراني التي تواجهها المنطقة.

ويستند هذا التعاون إلى القدرات الدولية لشركة «سمارت تك 247»، والخبرة الموثوقة لشركة «سي إن إس» في مجال نشر الحلول الرقمية المتطورة في جميع أنحاء منطقة الخليج. وتعمل الشركتان على إنشاء منصة موحدة تدمج التقنيات المتقدمة المقترنة بالفهم الدقيق للمنظومة السيبرانية في المنطقة.

وتماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تؤكد الابتكار والتحول الرقمي والقيادة العالمية في التكنولوجيا، تعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً من جانب الطرفين نحو تعزيز التنوع والاستدامة وابتكار الخدمات. ومن خلال ترسيخ هذه المبادئ، تسهم الشركتان في ترجمة طموح دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثل في بناء اقتصاد رقمي مرن ومتصل عالمياً.

وقال آصف سليمان، المدير العام لشركة «سي إن إس الشرق الأوسط»: «إننا في «سي إن إس» نعتقد تماماً أن الابتكار الرقمي يجب أن يبنى على أساس من الأمن القوي. وتشكل شراكتنا مع «سمارت تك 247» خطوة محورية في مهمتنا لتقديم حلول الجيل التالي، إلى جانب توفير الحماية للشركات من التهديدات الناشئة. ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية والرؤى المحلية، فإننا لا نقوم بمعالجة التحديات الراهنة فحسب، بل إننا نرسي أيضاً معايير جديدة للأمن السيبراني في المنطقة».

من جهتها، أبرزت رالوكا ساشينو، الرئيس التنفيذي لشركة «سمارت تك 247»، الأهمية الإقليمية للشراكة التي توصل إليها الطرفان، وقالت: «إن تعاوننا مع «سي إن إس الشرق الأوسط» يعتبر فرصة رائعة لدعم قدرات الأمن السيبراني المتقدمة للمؤسسات التي تتعامل مع تعقيدات التحول الرقمي. ومن خلال إنشاء هذه المراكز الجديدة للعمليات الأمنية، والاستفادة من قدراتنا على اكتشاف البيانات والاستجابة لها، فإننا نعمل على تمكين الشركات من حماية بياناتها، وتعزيز دفاعاتها، ودخول المستقبل بثقة وجدارة. وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لبناء بيئة رقمية آمنة ومرنة ومزدهرة في الشرق الأوسط».