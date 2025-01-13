600 علامة تجارية تشارك في «ستيل فاب 2025»

افتتح الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، فعاليات النسخة الـ20 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2025»، الحدث الأضخم في قطاع الأعمال المعدنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من «غرفة تجارة وصناعة الشارقة» على مدى 4 أيام بمشاركة أكثر من 600 علامة تجارية محلية وعالمية و350 عارضاً من 33 دولة يعرضون أحدث ما أنتجته شركاتهم من التقنيات المستخدمة في تشكيل الفولاذ والصناعات المعدنية.

وتجول الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي في أرجاء المعرض، والتقى خلال جولته عدداً من العارضين وممثلي الشركات والأجنحة الأجنبية والمحلية المشاركة، واستمع منهم إلى شرح حول المنتجات والتقنيات المستخدمة في صناعة الصلب والحديد، واطلع على نماذج من أحدث الابتكارات التي تزخر بها صناعة المعادن، والتقدم التكنولوجي في هذا المجال.

رافق الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي خلال الجولة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وإكسبو الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرسمية وممثلي قطاع صناعة الحديد والصلب.

وأشاد الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي عقب الجولة بنجاح الشارقة في استقطاب مختلف الدول للمشاركة في المعارض النوعية، وبقدرة مركز إكسبو الشارقة على جذب عارضين عالميين جدد في مجال صناعة الحديد والصلب، الذين يمثل لهم المعرض منصة رائدة للتوسع وتطوير أعمالهم والوصول إلى مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أهمية هذا الحدث الذي يشكل فرصة متميزة للمصنعين المحليين على مستوى الدولة وإمارة الشارقة، التي تمتلك أكثر القطاعات الصناعية استدامة، للاستفادة من الخبرات والتجارب التي يستعرضها الحدث.

وأكد عبد الله سلطان العويس اهتمام غرفة الشارقة بدعم قطاع الصناعات المعدنية التي تعد من ركائز النمو الاقتصادي وتشكل القاعدة الصلبة التي تنطلق منها مختلف الصناعات التحويلية والبنى التحتية، مشيراً إلى أن التوسع السنوي لمعرض الفولاذ والصلب يجعل منه حدثاً استراتيجياً يعزز مكانة الدولة على الخريطة الصناعية، ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال ما يوفره المعرض من بيئة خصبة لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية بين كبار المصنعين والموردين والمستثمرين والخبراء في هذا المجال الصناعي الحيوي، ومن هنا يأتي التزام الغرفة بدعم المعرض وقطاع صناع الصلب عامة في إطار التوجه الاستراتيجي في الإمارات لتطوير القطاع الصناعي الذي نجح في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنسبة 57%، بفضل الرؤية الطموحة للإمارات ومبادراتها الهادفة إلى تحقيق الريادة الصناعية ضمن «مشروع 300 مليار»، ومبادرة «اصنع في الإمارات».

من جهته أشار سيف محمد المدفع إلى النجاحات التي حققها معرض ستيل فاب مع مرور عقدين على انطلاقه بوصفه من أهم الفعاليات الصناعية المتخصصة في المنطقة، وشاهداً على النمو الصناعي الذي حققته إمارة الشارقة ودولة الإمارات، شهد خلالها المعرض تطوراً لافتاً، حيث بدأ في نسخته الأولى بمشاركة 48 عارضاً آنذاك، وتوسع في مساحة العرض واستقطاب المشاركين في مختلف النسخ حتى وصل إلى مئات العلامات التجارية المحلية والعالمية ومئات العارضين وكبار رواد الصناعة وخبراء الصلب والفولاذ وآلاف الزوار، مشيراً إلى أن معرض «ستيل فاب» استطاع أن يجمع بين الشركات المصنعة والموردين والخبراء في قطاع الصلب والمعدات المعدنية، ما يجعله منصة عالمية ونقطة التقاء رئيسية للابتكار والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.