17.1 مليون مسافر عبر مطار الشارقة 2024 بنمو 11.4%

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن تحقيق نتائج قياسية في عمليات مطار الشارقة لعام 2024، وارتفع إجمالي عدد المسافرين 11.4 % إلى 17 مليوناً و 101.7 ألف مسافر مقابل 51 مليوناً و356.2 ألفاً عام 2023، وارتفعت رحلات الطيران إلى 107.760 رحلة مقابل 98.433 رحلة 2023 بزيادة 9.5.%.

وارتفع حجم مناولة البضائع 38.6%، مسجلاً 195.909 أطنان مقابل 141.358 طناً في 2023، وتعامل المطار مع 14.035 طناً ضمن عمليات الشحن الجوي البحري.

مكانة راسخة

وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن النتائج الإيجابية والقياسية التي حققها مطار الشارقة على صعيد الأداء الرئيسي والمبادرات المنفذة والإنجازات المؤسسية، تعكس مكانته الراسخة كمحور عالمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية، وتجسد رؤية تطويرية تضع في أولوياتها تقديم خدمات بأعلى معايير الجودة والكفاءة لتجربة سفر رائدة، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر سنوياً بنهاية عام 2027.

وأشار إلى أن الهيئة تكرس كل إمكاناتها ومواردها لتحقيق التطوير المستمر في خدمات المطار، وتحديث مرافقه، وتعزيز العمليات التشغيلية وتمكين مبادئ الاستدامة، بما يدعم منهجية الإمارات المستقبلية لقطاع الطيران، فضلاً عن التوسع في شبكة الشركاء من شركات الطيران والشحن، وإطلاق وجهات سفر جديدة تلبي تطلعات المتعاملين.

أفضل الخدمات

وقال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي: «يمثل تسجيل مطار الشارقة لنمو قياسي في حركة المسافرين نجاحاً يواكب جهود الإمارة نحو توفير أفضل الخدمات للزوار والسياح والمقيمين على أرضها، وهو انعكاس حقيقي للمستوى البارز الذي باتت تحتله مدن ومناطق الشارقة على الصعيد السياحي والاقتصادي والاستثماري، مدعومة ببنية تحتية متطورة، وعمل حكومي متقدم، ومتانة تشريعية ضامنة».

وجهات جديدة

ووسع مطار الشارقة شبكة الرحلات الجوية الجديدة للمسافرين خلال 2024 عبر إضافة 7 وجهات مباشرة إلى عواصم ومدن عالمية مختلفة، حيث دشنت العربية للطيران خطوطها المباشرة عبر مطار الشارقة إلى كل من العاصمة وارسو ومدينة كراكوف في بولندا، والعاصمة أثينا في اليونان، والعاصمة فيينا في النمسا، وماليه عاصمة جزر المالديف، فيما أطلقت أويا للطيران رحلات مباشرة من وإلى مدينة طرابلس الليبية.

وخلال 2024، ارتفع عدد شركات الطيران الدولية التي ترتبط بمطار الشارقة لتنفذ رحلاتها لنقل المسافرين إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم، حيث بدأت 6 شركات جديدة تدشين رحلاتها عبر مطار الشارقة وهي شركة فلاي جنة الباكستانية، وأور العراقية، وأويا الليبية، وأي جيت التركية، وناس السعودية، والخطوط الجوية العراقية.

رحلات الشحن

وأضاف مطار الشارقة مجموعة جديدة من الشركات إلى وجهات الشحن الجوي عبر تسيير رحلات يومية وأسبوعية من وإلى الشارقة، من بينها شركة الخطوط الجوية الكينية التي بدأت الشحن من وجهات متنوعة في كينيا والصومال وتنزانيا، فيما أطلقت شركة خدمة الطرود المتحدة (UPS) رحلات أسبوعية من الشرق الأقصى مروراً بمطار الشارقة إلى أوروبا، كما بدأت شركة طيران تنزانيا رحلاتها المنتظمة من مدينة دار السلام عبر كينيا وصولاً إلى الشارقة، وأما الشركة القطرية للشحن الجوي فقد دشنت رحلاتها ما بين الشارقة والدوحة لنقل حمولات البضائع بين المدينتين، وبالمثل استهلت شركتان مصريتان عمليات شحن البضائع من مطار القاهرة الدولي بشكل رئيسي إلى مطار الشارقة.

واستقبل مطار الشارقة خلال العام الماضي 13 رحلة جوية مخصصة لاستيراد 2200 بقرة من خارج الدولة لصالح دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة التي تدير مشروع الأبقار في مزرعة مليحة للألبان.