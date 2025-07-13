«فريدوم بوت كلوب» تطلق أول فروعها في دبي



أعلنت شركة «فريدوم بوت كلوب» الكندية عن توسعها في منطقة الشرق الأوسط بإطلاق نادي «فريدوم بوت كلوب دبي»، والذي من المقرر افتتاحه في خريف العام الجاري.



ويقع النادي الجديد في «مرسى دبي هاربور»، أحد أبرز الموانئ البحرية في المنطقة، مما يُشكّل خطوة استراتيجية مهمة ضمن خطة التوسع الدولي للنادي، ويمثل دخولاً إلى أحد أكثر أسواق القوارب نشاطاً ونمواً في الشرق الأوسط.



ويُعد مرسى دبي هاربور، الذي سيحتضن الموقع الأول للنادي، وجهة بحرية عالمية متميزة حازت على لقب «مرسى العام الدولي»، ويقع في موقع استراتيجي بين جزيرة بلوواترز ونخلة جميرا.

ويخطط النادي لتوسيع عملياته بسرعة، مع هدف افتتاح ثلاثة مواقع في أنحاء دبي بحلول نهاية عام 2026.