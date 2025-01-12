الإمارات تؤكد التزامها بمضاعفة جهود إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامها بمضاعفة الجهود في مجال إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، والتي تعد خطوة أساسية نحو تحقيق إستراتيجيتها للحياد المناخي 2050، مشددة على أهمية تحقيق أهداف "اتفاق الإمارات التاريخي"، الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف COP28، والذي يدعو إلى مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة لثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

جاء ذلك في كلمة الإمارات أمام الدورة الـ 15 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، المنعقدة في أبوظبي حتى يوم غد الاثنين، والتي ألقتها اليوم معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة.

ودعت معالي آمنة الضحاك، في كلمة الإمارات، الدول إلى تعزيز التزاماتها والتركيز على مرونة المشاريع وتحفيز الاستثمار الخاص، مشددة على أهمية التعاون العالمي من أجل "مستقبل طاقة أكثر استدامة".

وفي المؤتمر الصحفي للجمعية العامة، أكدت معالي آمنة الضحاك ضرورة سد الفجوة في مسألة نشر الطاقة المتجددة، مستعرضة التزام الإمارات بدعم الدول النامية من خلال الاستثمارات المستهدفة، بما في ذلك صندوق ألتيرّا، الأداة الاستثمارية الخاصة الأكبر في العالم لتمويل العمل المناخي، و"مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا"، التي تقود مشاريع الطاقة النظيفة في جميع أنحاء القارّة.

كما دعت معاليها إلى اتباع نهج تعاوني وشامل للتحول العالمي في مجال الطاقة، محفزة الدول على تحديد أهداف طموحة للطاقة المتجددة، وتوفير بيئات جذابة للاستثمار الخاص.

وسلطت معاليها الضوء على دور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في تقييم التقدم وإبلاغ القرارات الإستراتيجية في الوقت الذي يستعد العالم فيه لمؤتمر الأطراف COP30 في مدينة بيليم البرازيلية.

وإلى جانب الجلسة الرسمية للجمعية، شاركت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة في جلسة حوارية شبابية نظمتها الوكالة، حيث أكدت خلالها على أهمية دور الشباب في إيجاد حلول عملية للأزمة المناخية. ودعت معاليها الشباب إلى اغتنام الفرص المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة، ونصحتهم بالمواظبة على تحقيق أحلامهم، والحرص على بناء علاقات قوية والتزام رؤية واضحة للمستقبل، مستشهدة بتجربتها المهنية الخاصة.

وتلتزم دولة الإمارات بدفع عجلة التحول العالمي في قطاع الطاقة من خلال اعتماد نهج استباقي وضخ استثمارات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، وتؤكد الدولة التزامها الراسخ ببناء مستقبل مستدام للجميع من خلال التركيز المتواصل على الابتكار وبناء شراكات إستراتيجية وإيجاد حلول فعّالة، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الطموحة التي حددها اتفاق الإمارات التاريخي.