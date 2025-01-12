الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز التحول العالمي في مجال الطاقة

شاركت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والتي تم عقدها في العاصمة أبوظبي. وأكدت معاليها خلال مشاركتها التزام الدولة بحفز التعاون والشراكات الاستراتيجية، لدفع التحول العالمي في مجال الطاقة.

وخلال الكلمة الرسمية للإمارات – الدولة المضيفة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)- أكدت معاليها التزام الإمارات بمضاعفة الجهود في مجال إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وهي خطوة أساسية نحو تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. كما شددت على أهمية تحقيق أهداف "اتفاق الإمارات"، الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28»، والذي يدعو إلى مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة لثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول 2030. كما شجعت الدول على تعزيز التزاماتها والتركيز على مرونة المشاريع وتحفيز الاستثمار الخاص، داعية إلى التعاون العالمي من أجل مستقبل طاقة أكثر استدامة.

وفي المؤتمر الصحفي للجمعية العامة، أكدت معاليها ضرورة سد الفجوة في مسألة نشر الطاقة المتجددة. كما استعرضت التزام الإمارات بدعم الدول النامية من خلال الاستثمارات المستهدفة، بما في ذلك صندوق ألتيرّا، الأداة الاستثمارية الخاصة الأكبر في العالم لتمويل العمل المناخي، و"مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا"، التي تقود مشاريع الطاقة النظيفة في جميع أنحاء القارة.

كما دعت إلى اتباع نهج تعاوني وشامل للتحول العالمي في مجال الطاقة، محفزةً الدول على تحديد أهداف طموحة للطاقة المتجددة، وتوفير بيئات جذابة للاستثمار الخاص. كما سلطت الضوء على دور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في تقييم التقدم وإبلاغ القرارات الاستراتيجية في الوقت الذي يستعد العالم فيه لمؤتمر الأطراف «كوب 30» في مدينة بيليم البرازيلية.

وإلى جانب الجلسة الرسمية للجمعية، شاركت معالي الدكتورة الضحاك في جلسة حوارية شبابية نظمتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حيث أكدت خلالها على أهمية دور الشباب في إيجاد حلول عملية للأزمة المناخية. كما شجعت معاليها الشباب على اغتنام الفرص المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدة على أهمية رؤاهم وقدراتهم القيادية الفريدة. ونصحت معاليها القادة الشباب الطموحين بالمواظبة على تحقيق أحلامهم، والحرص على بناء علاقات قوية والتزام رؤية واضحة للمستقبل، مستشهدةً بتجربتها المهنية الخاصة.