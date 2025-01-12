أنظار مستثمري الأسهم على «الأرباح» و«التوزيعات»

تتجه أنظار المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الجاري نحو تقارير الأرباح، إذ يستعد المستثمرون لحصد ثمار النتائج القوية والتوزيعات السخية مع بدء إعلان نتائج أعمال البنوك والشركات عن العام 2024.

يأتي ذلك بعدما شهدت أسواق الأسهم انتعاشة قوية مع سعي المستثمرين جاهدين لمواصلة الشراء خلال الأسبوع الماضي، وصعد مؤشر سوق دبي المالي بـ1.98% إلى مستوى 5228.32 نقطة في أسبوع، فيما ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.85% إلى مستوى 9495.48 نقطة، لتحقق أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 43 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

ويترقب المستثمرون حركة أسهم البنوك والشركات المدرجة الكبرى مثل «الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«سالك»، و«دبي الإسلامي»، و«أبوظبي الأول»، و«الدار العقارية»، و«العالمية القابضة»، و«أدنوك للحفر»، بحثاً عن مكاسب في الشراء بالتزامن مع إعلان النتائج القوية لهذه البنوك والشركات خلال الفترة المقبلة.

تفاؤل

وأفاد رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، بأن الأسواق الإماراتية تمكنت من الإغلاق في المنطقة الإيجابية بدعم من التفاؤل حيال النتائج المالية المتوقع الإفصاح عنها للشركات والبنوك المدرجة عن العام 2024، حيث يتوقع المستثمرون توزيعات قوية.

وقال رائد دياب: «في نفس الوقت، ساعد ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي الأسواق الخليجية، فمعظم القطاعات في سوق أبوظبي مالت إلى الصعود، وكان الأعلى لقطاع الرعاية الصحية والعقار والخدمات المالية، بينما كان قطاع الخدمات الاستهلاكية في دبي الأفضل أداء بنسبة نمو بلغت ما يقارب 12%، تلاه السلع الاستهلاكية والخدمات المالية والعقارات».

وأضاف: «بالطبع الأنظار ستكون أيضاً متجهة في الفترة القادمة إلى الخطوات المتخذة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة حيال الضرائب والرسوم الجمركية والنمو الاقتصادي القوي وإمكانية عودة الضغوط التضخمية، وبالتالي بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وهذا ما أشار إليه تقرير الوظائف يوم الجمعة والذي جاء أفضل من المتوقع».

البنوك

من جهته، قال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، إن المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع بنسبة 1.98% للأسبوع المنتهي في 10 يناير، مدعوماً بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، متوقعاً أن يُصدر بنك عجمان نتائج أرباحه الأسبوع الجاري.

وذكر أنه وفقاً للقوة النسبية للقطاعات، ظل قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية هو القطاع الأفضل أداءً من حيث القوة النسبية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث حقق القطاع زيادة بنحو 5.7% خلال الأسبوع، ويليه في الترتيب قطاع البنوك الذي سجل زيادة بنحو 4.2% خلال الأسبوع.

وتوقع «ليزلي جون» أن يتفوق قطاع النقل، حيث ارتفع من المركز السابع خلال فترة 21 يوماً إلى المركز الثالث خلال فترتي 7 و14 يوماً؛ وبالتالي، ومن المتوقع أن يشهد القطاع أداءً فوق المتوسط، حيث سجل القطاع زيادة بنحو 2.1% للأسبوع المنتهي في 10 يناير.

وأشار إلى أن المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 1.85% للأسبوع المنتهي في 10 يناير، بدعم من العوائد القوية لقطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية، اللذين ارتفعا بنسبة 5.55% و4.58% على التوالي، ومن منظور القوة النسبية، كانت قطاعات التكنولوجيا هي القطاعات الأفضل أداءً، متوقعاً أن يكتسب قطاع البنوك زخماً في الفترة المقبلة.

أبرز أحداث الأسبوع

الإثنين

«العربية للطيران» تناقش الموازنة لعام 2025.

الثلاثاء

«النعيم» تناقش تقرير مكافحة غسيل الأموال السنوي.

«التجاري الدولي» يناقش إقرار البيانات المالية للعام 2024.

«بنك أم القيوين» يناقش بعض الأمور الاعتيادية.

«بلدكو» تناقش عرضاً من إحدى الشركات للدخول في شراكة استراتيجية.

الأربعاء

«اللاينس للتأمين» تناقش استقالة عضوين من مجلس إدارة الشركة

الخميس

«الخليج للملاحة» تنظر في تفاصيل صفقة الاستحواذ وزيادة رأس المال.