«غرفة الفجيرة» تعقد اجتماع الجمعية العمومية للسنة الثانية للدورة 15

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن إمارة الفجيرة بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة تعمل على تحقيق رؤيتها الطموحة للتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، ومشاريع البنية التحتية والتقنية، التي تدعم الابتكار والاستدامة، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل واستقطاب الاستثمارات التي تدعم اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع الجمعية العمومية للغرفة للسنة الثانية المنتهية من الدورة الـ 15 الذي عقد في مقر الغرفة.

وأضاف الشيخ سعيد الشرقي أنه تماشياً مع الرؤية الطموحة للإمارة واصلت الغرفة دورها في الترويج لفرص الاستثمار المتاحة بها، والعمل على تطوير حاضنة الأعمال في مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة من خلال برامج تأهيلية وتمويلية تساعد في تمكين رواد ورائدات الأعمال، وخلق بيئة متكاملة وداعمة لهم.

وقال، إن الغرفة حرصت على تواجدها في الفعاليات الاقتصادية والمعارض التي تم تنظيمها على المستوى المحلي والخليجي، حيث شاركت في 22 فعالية محلية و7 فعاليات على المستوى الخليجي.

وفي مجال توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة شاركت الغرفة في 24 فعالية عالمية، واستقبلت 13 وفداً رسمياً من السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة ووفود اقتصادية من مختلف دول العالم. كما حرصت الغرفة على إشراك التجار ورجال ورواد ورائدات الأعمال في وفودها التجارية.

وأوضح أن تقرير مجلس الإدارة للسنة الثانية المنتهية من الدورة الـ 15 يشتمل على نشاطات وفعاليات الغرفة المختلفة وخطة عملها للمرحلة المقبلة، وأعرب عن شكره وتقديره لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والشركات التي كان لتعاونها مع الغرفة دور مهم في تحقيق ما تم إنجازه من أعمال لخدمة الإمارة والسعي للارتقاء باقتصادها ومجتمع الأعمال بها. كما توجه بالشكر والثناء لمدير عام الغرفة وكل مديري الإدارات والمستشارين والعاملين بها على ما قاموا به من أعمال متميزة وإنجازات قيّمة.

واعتمدت الجمعية العمومية الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المنتهية، وأوصت بإحالة موضوع تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابه لمجلس الإدارة.

وتم خلال الاجتماع عرض فيلم توثيقي عن نشاطات الغرفة خلال السنة المنتهية يونيو 2024 - يونيو 2025.