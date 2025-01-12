الإمارات والسعودية ضمن أكبر 5 مستوردين للسيارات الصينية



أظهرت بيانات واردة من الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن الصين صدرت ما مجموعه 5.834 ملايين سيارة في الفترة ما بين يناير ونوفمبر من عام 2024، بزيادة 22.5 في المائة على أساس سنوي، وتجاوز حجم الصادرات لعام 2023 كاملاً. ويبرز هذا الرقم أن حجم صادرات الصين من السيارات سجل رقماً قياسياً جديداً، حسب وكالة الصين شينخوا.

وأفادت بيانات الجمعية الفرعية لمعلومات سوق سيارات الركاب، التابعة للجمعية الصينية لتجار السيارات، أن روسيا حافظت على مكانتها أكبر سوق للسيارات الصينية، حيث بلغ حجم الصادرات إليها 1.06 مليون وحدة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2024، بزيادة 26% مقارنة بالعام السابق، ما يمثل أكثر من 18% من إجمالي صادرات الصين من السيارات.

في الوقت نفسه، شهدت السيارات الصينية إقبالاً واسعاً في أسواق أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا، حيث احتلت المكسيك والإمارات وبلجيكا والسعودية المراتب من الثانية إلى الخامسة بين أبرز الوجهات، باستيراد كل منها ما يتراوح بين 242.4 ألفاً و422.2 ألف سيارة، وفق وكالة «شينخوا».

كانت صادرات السيارات الصينية سابقاً تتركز في الأسواق الناشئة مثل أفريقيا وأمريكا الجنوبية، لكن الوجهات بدأت تتحول إلى أوروبا وغيرها من الأسواق المتقدمة، مع استمرار صناعة السيارات الصينية في تحقيق تقدم تقني، خصوصاً في مجال الطاقة الجديدة، مما عزز ريادتها العالمية ورافقه نمو في حجم الصادرات وأسعار المبيعات.

وخلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2024، صدرت الصين 1.86 مليون سيارة تعمل بالطاقة الجديدة، مع تصدر بلجيكا والبرازيل وبريطانيا وتايلاند والفلبين قائمة الوجهات الخمس الأولى لهذه السيارات.

وعزا الأمين العام للجمعية الصينية لسيارات الركاب تسوي دونغ شو، نمو صادرات السيارات الصينية إلى قدرة الصناعة على مقاومة التقلبات في سلسلة الإمداد العالمية، إضافة إلى الجودة العالية للمنتجات، والجهود التي تبذلها الشركات المحلية، وتوسيع أسواق مثل روسيا رغم حالة عدم اليقين الناجمة عن العوامل الجيوسياسية.