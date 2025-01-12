«لاكاسا ليفينج» تعلن عن مشروع «أولا ريزيدنسز» في جزيرة المرجان

أعلنت شركة «لاكاسا ليفينج»، المتخصصة في التطوير العقاري والتابعة لشركة «لاكاسا للهندسة المعمارية والاستشارات الهندسية»، عن إطلاق مشروعها الجديد «أولا ريزيدنسز» في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة، وتقدر قيمته الاستثمارية بنحو 200 مليون درهم.

ومن المقرر أن يتم تسليم المشروع خلال الربع الأول من عام 2027.

يتكون المشروع من طابقين تحت الأرض، وطابق أرضي، وسبعة طوابق سكنية، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية مميزة على السطح. ويوفر 96 شقة مفروشة بالكامل، تتنوع بين شقق استوديو بمساحة 390 قدماً مربعاً، وشقق بغرفة نوم واحدة بمساحة 820 قدماً مربعاً، وشقق بغرفة نوم واحدة مع مسبح خاص بمساحة 1289 قدماً مربعاً.

وفي هذا السياق، أعرب عماد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة «لاكاسا ليفينج»، عن سعادته بإطلاق مشروع «أولا ريزيدنسز»، الذي يعد أول مشروع سكني للشركة يتمتع بطابع خاص يركز على الجماليات والوظائف العملية، ويقدم بيئة معيشية راقية ومخصصة تلبي تطلعات الباحثين عن أسلوب حياة فريد. مؤكداً أن هذا المشروع يمثل خطوة بارزة تعكس التزام الشركة بمعايير الإبداع والدقة التي تشكل جوهر عملها، بالاستفادة من خبرتها العريقة في مجال الهندسة المعمارية.

وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد جابر، الرئيس التنفيذي لشركة «لاكاسا ليفينج»: «يجسد مشروع أولا ريزيدنسز رؤيتنا في تقديم تصميمات استثنائية وتجارب معيشية فريدة، تماماً كما هو الحال في جميع مشاريعنا. اخترنا جزيرة المرجان موقعاً لهذا المشروع المتميز نظراً لما تشهده المنطقة من نمو ملحوظ في قطاع السياحة، وما توفره من فرص استثمارية واعدة للمشاريع العقارية، خصوصاً تلك القريبة من الساحل».

ويشهد مشروع «أولا ريزيدنسز» تعاوناً استراتيجياً بين شركة «لاكاسا ليفينج» وشركة «وان بروكر جروب»، وتسعى «لاكاسا ليفينج» إلى تحقيق نمو ملحوظ خلال الأعوام المقبلة، حيث أعلنت عن اكتمال تصميم ستة مشاريع جديدة جاهزة للتنفيذ. ومن المتوقع أن تصل قيمة المشاريع التي ستنفذها الشركة إلى 1.2 مليار درهم في عام 2025، و2 مليار درهم في عام 2026، و3 مليارات درهم في عام 2027.