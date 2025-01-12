ديليفرو وفيكس تطلقان أول لافتة إعلانية من قوالب الشوكولاتة

أعلنت ديليفرو عن تعاونها مع فيكس للشوكولاتة لإطلاق فعالية مميزة في مارينا مول أبوظبي تتضمن الكشف عن لافتة إعلانية قابلة للأكل مصنوعة من قوالب الشوكولاته، الأولى من نوعها على مستوى الإمارات 11 يناير، وذلك بمناسبة افتتاح فرع العلامة الشهيرة عالمياً في أبوظبي. وتجمع الفعالية التي تستمر ليوم واحد بين الإبداع والتفاعل، حيث يتم عرض مجموعة مختارة من أصناف شوكولاتة فيكس المتوفرة حصرياً لدى ديليفرو في أ[وظبي.

وتضم اللوحة الإعلانية القابلة للأكل المصنوعة من قوالب الشوكولاتة نكهات متنوعة من فيكس المميزة، بما فيها شوكولاتة الحليب والشوكولاتة الداكنة بالكنافة والفستق والشوكولاتة بالبريتزل وغيرها. كما يمكن للزوار المشاركة في نشاطات تفاعلية لاختيار واستلام لوح شوكولاتة حسب الرغبة من اللوحة الإعلانية القابلة للأكل.

وتحتفي هذه الفعالية بالتعاون مع ديليفرو بالتوسع البارز للعلامة التجارية في العاصمة أبوظبي، وتوفر لسكان الإمارة فرصة مثالية لتجربة منتجات فيكس اللذيذة في إطار فريد من نوعه. ويجدر بالذكر أن فيكس للشوكولاتة انطلقت في أبوظبي في نوفمبر 2024، وتتوفر منتجاتها حالياً على ديليفرو من الساعة 2 ظهراً وحتى 5 مساءً.