«بريبكو بلوكس» تنفذ 2800 حصة عقارية «بلوك» عبر 211 عملية بيع وشراء

أنهت منصة «بريبكو بلوكس»، المتخصصة في مجال الملكية الجزئية للعقارات في دبي، أول نافذة خروج استثماري لها بنجاح، ما يعد خطوة نوعية في مسار تعزيز السيولة، ضمن الملكية الجزئية للعقارات في سوق دبي. وقد عكس الأداء القوي خلال هذه الفترة ثقة متزايدة من المستثمرين، ورغبتهم في تنويع محافظهم الاستثمارية، عبر شراء وبيع أصول عقارية جزئية، تحقق لهم عائدات قوية مع مرونة في التخارج.

خلال النافذة التي امتدت لأسبوعين من 24 يونيو إلى 7 يوليو 2025 تم تبادل أكثر من 2800 حصة عقارية «بلوك» عبر 211 عملية بيع وشراء، بقيمة إجمالية قاربت 300 ألف درهم. وشملت هذه النافذة أول ثلاثة عقارات تم تمويلها عبر المنصة، وجميعها مؤجرة حالياً، وتدر دخلاً للمستثمرين.

وأظهرت سلوكيات المستثمرين خلال نافذة الخروج اهتماماً حقيقياً بالاستثمار في الملكية الجزئية، فقد تم بيع 77% من الحصص بالسعر السوقي، ما يؤكد وجود توازن بين العرض والطلب، ووجود مشترين مستعدين للشراء بقيمة عادلة، ويشير ذلك إلى نضج بيئة السوق، حيث السيولة متوفرة والقيمة واضحة.

اللافت أيضاً أن 90% من الحصص تم شراؤها من قبل مستثمرين حاليين على المنصة، وهو مؤشر قوي على رضا المستخدمين وثقتهم المتنامية في «بريبكو بلوكس»، وقد استغل كثير من المستثمرين هذه النافذة لتوسيع محافظهم أو تنويع استثماراتهم في عقارات مدرة للدخل.

تعليقاً على ذلك قالت أميرة سجواني، رئيسة مجلس إدارة «بريبكو بلوكس»: «ما حققناه اليوم هو دليل قوي على أن التملك الجزئي للعقارات لم يعد مجرد فكرة جديدة، بل أصبح وسيلة استثمارية موثوقة ومرنة، وتمنح عوائد حقيقية للمستثمرين».

عوائد فورية للمشترين الجدد

من أبرز مزايا نافذة الخروج أن المستثمرين الجدد بدأوا فعلياً في تلقي عوائد شهرية مباشرة، إذ إن العقارات الثلاثة المشاركة مؤجرة بالكامل. هذه الميزة تمنح «بريبكو بلوكس» أفضلية واضحة في السوق، حيث تبدأ العوائد من اليوم الأول للشراء.

حتى الآن وزعت هذه العقارات الثلاثة ما يزيد على 172,000 درهم دخلاً إيجارياً، ما يعكس قدرة المنصة على توفير عوائد حقيقية من أصول مؤجرة تدار باحتراف.

ومع استمرار النشاط القوي في السوق ووتيرة العوائد المنتظمة تواصل «بريبكو بلوكس» ترسيخ مكانتها منصة مفضّلة للمستثمرين الباحثين عن التوازن بين الاستقرار والمرونة. وقد نجحت المنصة حتى اليوم في تمويل 19 عقاراً بالكامل، ما يدل على كفاءتها في اختيار وتنفيذ فرص عقارية جذابة.

ومن المرتقب فتح نافذة الخروج التالية في ديسمبر 2025، لتمنح المستثمرين فرصة أخرى لإعادة ترتيب محافظهم، تحقيق الأرباح، أو زيادة استثماراتهم، ضمن بيئة استثمارية شفافة وآمنة. ومع توسع مجتمع المستثمرين تواصل المنصة العمل على إضافة مزيد من الميزات، وتوسيع قاعدة العقارات المتاحة.