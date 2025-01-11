إطلاق الدورة الثانية من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية



أطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، الدورة الثانية من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، الذي يهدف إلى تمكين وتطوير مهارات الصف الثاني من قادة الشركات العائلية لضمان استمرارية هذه الشركات وتخطيط التعاقب على ملكيتها وإدارتها، وذلك بغية إعداد وتطوير مهارات الإدارة الفعالة، والارتقاء بممارسات الحوكمة في الشركات العائلية.

وتأتي الدورة الثانية استمراراً للنجاح الكبير للبرنامج الذي أطلقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في أكتوبر 2023، فيما تم تخريج الدفعة الأولى من منتسبي البرنامج في شهر سبتمبر من العام الماضي.



ويتسم البرنامج بعدة مزايا تجعل منه أحد البرامج التعليمية المتميزة عالمياً، خصوصاً مع مزجه بين التعليم النوعي الدقيق والمعارف الأكاديمية، وتوفيره فرص تواصل متميزة تحددها ثقافة العمل الجماعي والتعاون.



وتنطلق الدورة الثانية، التي تضم 29 مشتركاً من قيادات الصف الثاني في الشركات العائلية، ببرنامج تدريبي يشرف عليه نخبة من أساتذة المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ويشكل بداية رحلة أوسع تشمل جلسات افتراضية وجلسات للتوجيه الإرشادي الشخصي، ويُختتم البرنامج بأسبوع تدريبي في سويسرا، حيث يتيح الفرصة للمشاركين لقاء ممثلي شركات عائلية عالمية مثل «AP» في سويسرا.



ويأتي التعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية، إحدى أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تطوير الشركات العائلية، نظراً لخبرته الواسعة في هذا المجال منذ عام 1990، حيث يسهم المعهد في تعزيز نجاح هذه الشركات من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة وحلول مخصصة تُسهم في مواجهة التحديات التي تواجهها الشركات العائلية، وضمان استدامتها عبر الأجيال.



ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة التفاعل مع المسؤولين الحكوميين للتعرف بشكل معمق على آليات تحقيق مستهدفات خطط دبي التنموية وأجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، والاطلاع على أفضل السبل لتعزيز مساهمة الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وقد صمم برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية لمواكبة متطلبات انتقال القيادة في الشركات العائلية إلى أجيال جديدة، حيث تعتمد استدامة هذه الشركات على الاستثمار في إعداد قادتها المستقبليين، إذ يعمل البرنامج على بناء مهارات القيادة الفعالة، مما يسهم في تحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة، وتعزيز أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي للشركات العائلية.



متطلبات المستقبل

وقال سعيد العطر، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «انطلاقاً من أهمية الشركات العائلية كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق أهداف خطط دبي التنموية، يسهم برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية في دعم قدرة هذه الشركات على تحقيق النمو المستدام ومواكبة متطلبات المستقبل من خلال تزويد الجيل الجديد من قادة الشركات العائلية بالمهارات الأساسية لتعزيز كفاءاتهم الإدارية وتطوير إمكاناتهم القيادية للمساهمة بفاعلية في نجاح الشركات على المدى الطويل».



بدوره، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تعد الشركات العائلية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويشكل برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية مبادرة نوعية تعزز استمرارية هذه الشركات، وتضمن الانتقال السلس للإدارة بين الأجيال، حيث يركز البرنامج على تنمية المهارات والخبرات القيادية للصف الثاني من قادة الشركات العائلية، وذلك من خلال مناهج عالمية للتدريب المتقدم تدعم جاهزيتهم لإدارة الشركات بفاعلية واقتدار بالاعتماد على أفضل الممارسات والأطر الإدارية العالمية، مما يسهم في تطوير نظم حوكمتها، ويدعم الارتقاء بأدائها لمواكبة الفرص والتحديات، ويعزز دورها في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال».



مشاريع تطويرية

ويتيح البرنامج للمشاركين في دورته الثانية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية الرائدة عالمياً لأساتذة مرموقين عبر تجربة تعليمية حيوية وثرية، بالإضافة إلى فرصة التفاعل مع قادة بارزين للشركات العائلية من خلال دراسة حالات مباشرة والزيارات الميدانية.



كما يشكل البرنامج فرصة للمشاركين للعمل على مشاريع تطويرية لشركاتهم العائلية من خلال تطبيق الأطر والمفاهيم المقدمة في البرنامج، وسيتمكن المشاركون أيضاً من التواصل مع نظرائهم من الشركات العائلية من جميع أنحاء العالم، إلى جانب المشاركة في جلسات توجيه وإرشاد شخصية لتحقيق أهداف التطوير الذاتي.



وسيتعرف المشاركون في البرنامج على كيفية بناء وتعزيز الثقة والمصداقية في مجتمع الأعمال وبين المساهمين من العائلة وأمام مجلس وفريق الإدارة. ومن خلال الأفكار والرؤى التي تزخر بها مختلف مراحل البرنامج، سيتمكن المشاركون من رفع جاهزيتهم للاستجابة للمتطلبات المستجدة على الصعيد الشخصي والعائلي والإدارة في منظومة عمل شركاتهم العائلية.



ويقدم البرنامج فرصة نوعية للمشاركين لاكتساب مجموعة من المهارات القيادية الأساسية لنجاحهم في إدارة شركاتهم العائلية، بما يشمل تعلم كيفية التعبير بوضوح عن رؤاهم وإبرازها بشكل استراتيجي لإشراك أفراد العائلة والموظفين فيها، وتعزيز قدرتهم على مشاركة أهدافهم ورؤيتهم مع العائلة والموظفين ومنحها معنى معمقاً من خلال منهجيات سرد القصص، إلى جانب التعرف على الدور الحاسم للذكاء العاطفي في القيادة الفعالة خصوصاً في المناصب العليا، ومواجهة التحديات التي تواجهها الشركات العائلية من خلال الاستفادة من مميزاتها الاستراتيجية.