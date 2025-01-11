«الشارقة لريادة الأعمال» يجمع 300 متحدث من 45 دولة

يجمع «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» 2025 نخبة من أكثر قادة ريادة الأعمال تأثيراً على مستوى العالم، ويستضيف أكثر من 300 من كبار الشخصيات العالمية من 45 دولة في فعاليات دورته الثامنة، من بينهم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، وصاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود، و«رجل الثلج» ويم هوف، ومحمد جودت، وعمار قنديل، إلى جانب مجموعة من صناع التغيير العالميين والخبراء في التكنولوجيا والتمويل والفنون والإعلام وتطوير الأعمال وغيرها من القطاعات.

وضاعفت هذه الدورة الموسعة من المهرجان، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) 1 و2 فبراير، برنامجها باستضافة أصوات عالمية ستسهم في إلهام وتنوير آلاف الحضور في 10 مناطق و5 منصات.

وقالت سارة عبدالعزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «يضع المهرجان على قائمة أولوياته وأهدافه توفير بيئة داعمة للابتكار والريادة وتحفيز الطاقات المبدعة التي تملك فرص المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بكافة أبعادها، لذلك يحرص المهرجان على أن يكون منصة محلية وعالمية لاستفادة الجمهور من خبرات ورؤى أفضل القياديين والرواد والمؤثرين في العالم، حيث تسهم كل شخصية من المتحدثين في إلهام المجتمع وتحفيز أفراده على التفكير بشجاعة والعمل بعزيمة وإصرار وإحداث التأثير الإيجابي الهادف، وفي الوقت نفسه توسيع معارف الحضور وتعزيز ثقتهم وعلاقاتهم، بما يساعدهم على تجسيد رؤاهم على أرض الواقع، وهذا ما يجعل المهرجان حدثاً استراتيجياً بارزاً لتبادل المعرفة والتجربة في عالم ريادة الأعمال وصناعة التغير الإيجابي المنشود».