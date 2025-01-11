موانئ أبوظبي تحصد جوائز من هارفارد للأعمال

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي حصولها على تقديرات مرموقة وحصدها 6 جوائز، ضمن حفل توزيع جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال لعام 2024، الذي أقيم هذا الشهر في مدينة الرياض بالسعودية.

ويمثل حصول مجموعة موانئ أبوظبي على التكريم المميز تأكيداً على التزامها الراسخ بمرونة منظومة أعمالها، ورؤيتها الثاقبة التي مكنتها من تحقيق النجاحات تلو الأخرى، لتصبح رائدة في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية.

وقال أحمد الخياط، نائب الرئيس الأول لإدارة التميز في موانئ أبوظبي: «لا شك أن حصولنا على جوائز من مؤسسة مرموقة مثل مجلس هارفارد للأعمال هو شهادة نعتز بها تدفعنا لمواصلة جهودنا لتحقيق المزيد من التميز والارتقاء بمجموعتنا نحو آفاق جديدة من الريادة والابتكار العالمي».