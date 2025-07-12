شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث دولة الإمارات الخاص إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وكاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، إطلاق «مجلس الأعمال الإماراتي-الألماني.

وذلك خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة برلين، بمشاركة أكثر من 150 شخصية من قادة الأعمال والشركات، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من البلدين ضمن فعاليات زيارة العمل التي يقوم بها معالي الدكتور سلطان الجابر إلى ألمانيا.

ويأتي تشكيل هذا المجلس في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الراسخة، والممتدة لأكثر من خمسة عقود من التعاون المثمر والتفاهم المتبادل، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين، ويعزز فرص النمو المستدام في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة ببناء شراكات نوعية تسهم في تحقيق التقدم الشامل، نعمل على تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التعاون المثمر.

وكلنا ثقة بأن إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي-الألماني سيسهم في إيجاد مزيد من فرص التعاون في القطاعات والمجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، والتي تدعم القطاع الخاص، وتسهم في تعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام».

شهد الحفل الرسمي توقيع وثيقة مجلس الأعمال الإماراتي-الألماني، التي وقعها من الجانب الإماراتي مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك» الرئيس المشارك في مجلس الأعمال، ومن الجانب الألماني غانتر أوتينغر، رئيس وزراء ولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية السابق الرئيس المشارك في مجلس الأعمال.

وقال مصبح الكعبي: «تمتلك دولة الإمارات وألمانيا رؤية مشتركة وجريئة للتقدم العالمي، ترتكز على التجارة الثنائية والمصالح المشتركة، وتقودها الابتكارات.

ولا شك أن مجلس الأعمال الإماراتي-الألماني سيسرّع من وتيرة شراكتنا، ويدعم التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، ويعزز التعاون الوثيق الذي يعكس طموحنا المشترك في عالم سريع التغير».

كما تم خلال الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، وشركة «إن. بي. دبليو - إنرجي بادن فورتمبيرغ»، إحدى أكبر شركات إمداد الطاقة في أوروبا، بهدف استكشاف فرص التعاون في مشاريع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة.

كما ستبحث الشركتان إمكانية التعاون في مشاريع طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال وبحر البلطيق، إلى جانب مجالات الهيدروجين الأخضر، وتقنيات الطاقة المتجددة الأخرى.