إطلاق أول سحوبات «عروض صيف الشارقة»

تواصل عروض صيف الشارقة 2025، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، فعاليات موسمها الجديد.

حيث شهد الواحة مول السحب الأول ضمن مجموعة السحوبات الكبرى التي تشهدها العروض، وسط أجواء احتفالية حافلة بالتشويق والفرح، بحضور عدد كبير من الزوار والمتسوقين الذين توافدوا للاستمتاع بالتجربة التسويقية الغنية والمميزة.

جاء السحب الأول تتويجاً لانطلاقة قوية للعروض التي بدأت باستقبال المتسوقين مطلع يوليو الجاري تحت شعار «عروض استثنائية لصيف لا ينسى»، بمشاركة أكثر من 1000 متجر ووجهة تسوق وترفيه في مختلف مدن ومناطق الإمارة، وبالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية وعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وهنأ عبدالعزيز الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال، الفائزين، مؤكداً أن نجاح عروض صيف الشارقة في استقطاب الجمهور بكثافة إلى مراكز التسوق يعكس الرؤية الاستراتيجية لغرفة الشارقة وجهودها في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة تسوق وترفيه عالمية المستوى.