عبدالكريم المازمي رئيساً تنفيذياً بالإنابة لـ«دراجون أويل»

أعلن مجلس إدارة شركة «دراجون أويل»، التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، تعيين عبدالكريم أحمد المازمي، رئيساً تنفيذياً بالإنابة.

ويعد المازمي من الكفاءات القيادية البارزة في قطاع النفط والغاز، ويتمتع بخبرة تزيد على أربعة عقود، شغل خلالها مناصب تنفيذية رفيعة في شركات عالمية، كان أبرزها قيادته لأعمال شركة «بي بي» في الإمارات.

كما كان المازمي عضو مجلس الإدارة في شركات «إدكو» و«أدما» و«إدجاز» و«إنجسكو» و«البندق»، بالإضافة إلى إشرافه على مشاريع استراتيجية في مناطق مختلفة من العالم، منذ انضمامه إلى «دراجون أويل» عام 2018.

ويعكس هذا التعيين ثقة مجلس الإدارة في قدراته القيادية ورؤيته الاستراتيجية، ودوره المحوري في دفع عجلة النمو والتوسع المستدام في أسواقها الرئيسة، لا سيما في تركمانستان ومصر والعراق.