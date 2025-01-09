«دبي للتسوق» يطلق فرصاً واعدة لدعم الشركات الصغيرة



تتواصل فعاليات مهرجان دبي للتسوق حتى 12 الجاري، حيث يسلط الضوء على إرثه كواحد من أضخم الاحتفالات في المدينة، وكذلك الدور الذي يلعبه كمنصة مثالية ونقطة انطلاق للشركات الصغيرة والمتوسطة وقد أسهم المهرجان على مدار السنوات الماضية في تمكين الكثير من رواد الأعمال، ووفر لهم الفرص للتعرف على مشاريعهم وشركاتهم الناشئة.

أعلى مشاركة

وشهدت الدورة الحالية من مهرجان دبي للتسوق أعلى مشاركة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث شاركت أكثر من 200 شركة في جميع الفعاليات والتجارب الرئيسية للمهرجان، وهو ما يؤكد التزامه وأهميته في دعم المواهب المحلية، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي، حيث أصبح المهرجان منصةً حيويةً لرواد الأعمال والشركات، تتيح لهم عرض إبداعاتهم وابتكاراتهم ومنتجاتهم أمام ملايين الزوار.

وساعد المهرجان العديد من الشركات الناشئة على التحول إلى علامات تجارية معروفة، من خلال توفير مساحة فريدة للتواصل مع المتعاملين والجمهور، والانطلاق إلى آفاق جديدة. وهناك العديد من قصص النجاح التي بدأت مع واحدة من دورات المهرجان.

توفير الخيارات

وتلتزم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، وإحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتوفير الفرص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال المهرجانات والفعاليات التي تنظمها على مدار العام، مع تنوع الفعاليات التي تقدمها والتي تستقطب من خلالها الكثير من الجماهير من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وكذلك تعاونها مع الشركاء والجهات المعنية لتوفير المزيد من الخيارات والفرص.

وتعكس الفعاليات والتجارب الرائدة في مهرجان دبي للتسوق مثل «سوق &e إم أو تي بي»، الذي يحتفل بدورته الثانية عشرة، وكذلك الدورة الثانية من «كانتين X»،الإمكانات الهائلة للمهرجان في ظل النمو المستمر الذي يحققه عاماً بعد عام.

الفعاليات الجديدة

وتستعد الفعاليات الجديدة مثل «ذا أنكومون×مهرجان دبي للتسوق»، الوجهة الصحراوية الخارجية، لصنع قصص نجاحها الخاصة على خطى الفعاليات الأخرى التي استفادت من المهرجان لتحقيق نمو ملحوظ.

ونذكر فيما يلي نماذج لشركات وعلامات تجارية تشارك في فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

سوق &e إم أو تي بي

وفتحت المشاركة في مهرجان دبي للتسوق آفاقاً جديدة لـStreet Cultured، وهي علامة تجارية إماراتية متخصصة في الملابس غير الرسمية. وفي تصريح لمؤسس العلامة قال: «لقد وجدنا فجوة في سوق الملابس غير الرسمية البسيطة والمريحة. وتعد هذه مشاركتنا الأولى في مهرجان دبي للتسوق، ونحن سعداء بالتواصل مع العملاء وجهاً لوجه، خاصةً بعد أن حصلنا على اهتمامهم عبر منصة تيك توك. تعد هذه الفعاليات غايةً في الأهمية لعلامات تجارية مثل علامتنا التي بدأت عبر شبكة الإنترنت، فهي تتيح للناس تجربة المنتجات على أرض الواقع، وتعزيز الثقة بالعلامة التجارية».

ثقافة الإمارات

وشكل مهرجان دبي للتسوق فرصةً للاحتفاء بالثقافة والإبداع الإماراتي بالنسبة لـ Wanait، التي تضم مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين الذين يعرضون تشكيلة متنوعة من العلامات التجارية المحلية. وتقول مؤسستها نور الفهيم: «تشكل المشاركة في فعالية مثل سوق &e إم أو تي بي إنجازاً كبيراً بالنسبة لنا. ويجمع متجرنا ست علامات تجارية إماراتية فريدة من نوعها تقدم كل شيء من التحف، والقصص المصورة، والملصقات، وحقائب اليد، وسلاسل المفاتيح، ومعطرات السيارات، والأكواب، وغيرها. وينبع إلهامنا من حبنا للمجتمع والتراث، ونحن متحمسون للاستفادة من هذه المنصة في التواصل مع الجماهير وتعريفهم بمدى روعة وتميز الحرف اليدوية الإماراتية».

مشاركة أولى

وتبحث فرح العبد الله، مؤسسة علامة Abayabale، عن فعاليات مثل مهرجان دبي للتسوق لتعزيز حضور علامتها التجارية. وتقول فرح: «لقد بدأنا العمل منذ 6 أشهر فقط، وتعد هذه مشاركتنا الأولى في مهرجان دبي للتسوق، وهي فرصة لعرض تصميماتنا، وجذب عملاء جدد، وتحقيق نمو ملحوظ».

ويشارك سيف الأميري، مؤسسة علامتي NINETEEN NINETY TWO وHotchox كيف ألهمه شغفه بالأزياء والاستدامة خلال مسيرته، قائلاً: «كان الناس يسألونني دائماً من أين أحصل على ملابسي، لذا قررت إنشاء NINETEEN NINETY TWO كعلامة تجارية مصنوعة في دبي، ولأجل دبي، وأن أعرض منتجاتها أمام العالم. وتتميز مجموعة منتجاتنا بأنها مستدامة بنسبة 100%، ومصنوعة من القطن العضوي.

توسع الأعمال

وأضاف: تعد هذه مشاركتنا الأولى في سوق &e إم أو تي بي خلال مهرجان دبي للتسوق، والذي يعد منصة تسهل التواصل بين رواد الأعمال والمتسوقين. وإضافة إلى ذلك، فأنا أيضاً طاهٍ، وهو ما ألهم مشروعي الآخر Hotchox، الذي أشارك به أيضاً في هذا السوق أيضاً. وأنا ممتن لمثل هذه الفعاليات التي تساعدني في تنمية أعمالي والتوسع على الصعيد الإقليمي والدولي».

ويواصل مهرجان دبي للتسوق التزامه بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاحتفاء بإنجازاتها، وتمهيد الطريق لقصص نجاح جديدة من شأنها أن تلهم الأجيال المقبلة من رواد الأعمال.