228 مليار درهم مبيعات الخريطة في دبي بنمو 60% خلال 2024

أظهرت مبايعات العقارات على الخريطة في دبي زيادة في الطلب خلال العام 2024، مسجلاً نحو 109,527 مبايعة بقيمة 228.03 مليار درهم ليرتفع عدد المبايعات على أساس سنوي بنحو 60.5% عن عام 2023، وفقاً لتقرير«بروبرتي فايندر» الموجز حول «مراقبة الأسواق» لعام 2024، الذي سلط الضوء على زخم غير مسبوق للسوق العقاري في المنطقة.

وكشفت «بروبرتي فايندر»، بوابة التكنولوجيا العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن سوق العقارات في دولة الإمارات يواصل تحقيق معدلات نمو لافتة ونتائج إيجابية، وأظهر التقرير تسجيل سوق دبي العقاري أرقاماً غير مسبوقة في عام 2024، حيث وصل عدد المبايعات إلى 180,987 معاملة، بلغت قيمتها 522.5 مليار درهم، بنمو كبير في عدد المبايعات قدره 36.5%، وزيادة في القيمة بلغت 27.2% بالمقارنة مع عام 2023. ويعود السبب الرئيس في هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في المبيعات على الخريطة، التي شكلت 60.5% من إجمالي عدد المبايعات، بالمقارنة مع 43.6% في العام الماضي.

بالمقابل، أظهر سوق أبوظبي العقاري أداءً مستقراً، حيث بلغ عدد المبايعات 14,662، وصلت قيمتها إلى 47.92 مليار درهم، بنمو إجمالي بلغ 4%. وشكلت العقارات السكنية 66% من إجمالي عدد المبايعات، و53% من القيمة الإجمالية، وبواقع 9,707 مبايعات بقيمة 25.6 مليار درهم.

العقارات على الخريطة

وفي دبي أظهرت مبايعات العقارات على الخريطة في الإمارة زيادة في الطلب، مع نمو عدد المبايعات على أساس سنوي بنحو 60.5%، مسجلاً نحو 109,527 مبايعة، وتعد أرقام المبايعات الأعلى التي تم تسجيلها في عام واحد، حيث ارتفعت قيمتها السنوية لنحو 43.5%، محققة 228.03 مليار درهم، بالمقارنة مع 159 مليار درهم في عام 2023.

وأسهم سوق العقارات على الخريطة بشكل كبير في إجمالي عدد المبايعات، مسجلاً أعلى نسبة له على الإطلاق خلال العقد الماضي، بزيادة قدرها 61%.

وفي أبوظبي سجل سوق العقارات على الخريطة نحو 5,385 مبايعة، شكلت 55.5% من إجمالي مبايعات عام 2024.

ووصلت القيمة الإجمالية لهذه المبايعات إلى 16.34 مليار درهم، أي ما يعادل 63.84% من إجمالي المبيعات السكنية للعام.

سوق العقارات الجاهزة

وسجل عدد المبايعات في سوق العقارات الجاهزة في دبي زيادة سنوية بنحو 10.9%، بواقع 71,60 مبايعة، وشكل هذا العدد 39% من إجمالي مبايعات عام 2024، مع تغيير ملحوظ في سوق البيع على الخريطة، حيث استقطبت المشاريع الجديدة اهتماماً أكبر من جانب المستثمرين والباحثين عن منازل.

وارتفعت قيمة هذه المبايعات 16.9% على أساس سنوي، مسجلة 294.5 مليار درهم، بالمقارنة مع 252 مليار درهم في عام 2023.

وفي أبوظبي حقق سوق العقارات الجاهزة نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المبايعات 4,320 مبايعة، بزيادة سنوية قدرها 53.4%.

وشكلت هذه المبايعات ما نسبته 64% من إجمالي عدد المبايعات.

وبلغ إجمالي قيمة مبايعات سوق العقارات الجاهزة نحو 9.27 مليارات درهم، وأسهم بـ44.5% من إجمالي قيمة المبايعات في عام 2024.

كما بلغت نسبة النمو على أساس سنوي في قيمة المبايعات 34.7%.

وفي هذا السياق، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: «شهد القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً لافتاً في عام 2024، سواء من حيث عدد المبايعات أو قيمتها، وسط توقعات قوية باستمرار هذا الزخم في عام 2025، بما ذلك سوق العقارات على الخريطة المزدهر في دبي، وكذلك محفظة عقارات أبوظبي المتنامية. وفي سوق يتطلع إلى مزيد من الثقة والشفافية، يعد مؤشر الإيجارات الذكي الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي مثالاً ساطعاً على سعي دولة الإمارات الدائم للارتقاء بمستوى القطاع العقاري. ونحن سعداء بالعمل في دولة تدعم التنوع الاقتصادي، وتسعى دائماً لجذب الاستثمارات الأجنبية واحتضان المواهب الوافدة، ما يعزز الاهتمام بسوق العقارات».

وأضاف سليمان: «ستمضي بروبرتي فايندر قدماً، بصفتها شركة رائدة في التكنولوجيا العقارية في المنطقة، في قيادة الابتكار ومساعدة أصحاب المصلحة عبر توفير بيانات دقيقة ورؤى وتحليلات مفيدة لدعم كل من الباحثين عن المنازل وعملائنا على حد سواء».

من جانبه، قال سام ماكون، الشريك الإداري، ماكون بروبرتيز: «أثبت المطورون العقاريون في القطاع الخاص التزامهم الدائم بتقديم عقارات على درجة عالية من الجودة، متجاوزين التوقعات في العديد من الأحيان، بينما انصب تركيز كبار المطورين على إنشاء مجتمعات واسعة ومتكاملة ومخططة بعناية فائقة، وكرس القطاع الخاص جهوده على رفع مستوى جودة وحرفية المشاريع الفردية. ونتيجة لذلك زادت تطلعات المشترين والمستأجرين، ولم يعد البحث مقتصراً على المواقع المميزة فقط، بل أصبح التركيز على العقارات التي تتمتع بأعلى معايير التصميم، والبناء، وجودة الديكورات الداخلية. ويبدو أن هذا الطلب المتطور أخذ يعيد رسم ملامح المشهد التنافسي ويضع معايير جديدة للسوق العقاري».

وقال عبد الله العجاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «درفن للعقارات»: «شهد العام 2024 ارتفاعاً في الطلب على المساكن ذات الأسعار المعقولة مع استمرار ارتفاع معدل الإيجارات. وكان هناك تحول ملحوظ نحو الوحدات السكنية الأصغر حجماً، التي كانت سمة مميزة للسوق، ولمسنا طلباً مستقراً في كل من سوق العقارات الفاخرة وعلى الخريطة، وهي اتجاهات نتوقع أن تستمر في عام 2025. ويعكس الاهتمام المتزايد بالعقارات على الخريطة الثقة الكبيرة للمستثمرين في المشاريع المستقبلية، في مؤشر إيجابي على استمرار زخم النمو في السوق خلال العام الجاري».