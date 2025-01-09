«أدنوك للغاز» ترسي عقوداً بـ 8 مليارات درهم لتعزيز البنية التحتية لإمدادات الغاز المسال

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز عن ترسية 3 عقود تبلغ نحو 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) تشمل محطة تكييف أولية، ومرافق ضغط، وخطوط أنابيب نقل لتوريد المواد الأولية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.

وسيتم بناء محطة التكييف الأولية ومرافق الضغط في مصنع «حبشان 5» التابع للشركة، حيث يشكل المصنع بالإضافة إلى 4 مصانع أخرى لمعالجة الغاز، مجمع حبشان والذي يعد من الأكبر على مستوى العالم ويمتلك القدرة على معالجة 6.1 مليارات قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً. كما سيتم ربط المجمع بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال من خلال خطوط أنابيب جديدة تم التعاقد لبنائها.

وتم ترسية العقد الأكبر من ضمن العقود على تحالف مكون من شركتي «الهندسة للصناعات البترولية والعمليات» و«بتروجت» بقيمة تجاوزت 4 مليارات درهم (1.24 مليار دولار)، وترسية العقد الثاني على شركة «هندسة أنابيب البترول الصينية» بقيمة تقارب 1.9 درهم (514 مليون دولار)، وترسية عقد بناء مرافق الضغط الجديدة على شركة بتروفاك الإمارات بقيمة 1.2 مليار درهم (335 مليون دولار).

نمو مستدام

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «إرساء العقود يأتي تأكيداً على التزام «أدنوك للغاز» بتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة أكبر لمساهميها. وتقوم الشركة بالاستثمار في بنية تحتية ذات مستوى عالمي وتقنيات مبتكرة بالتزامن مع رفع قدرتها على تسييل كميات أكبر من الغاز وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي. وتؤكد العقود التزامنا بتنفيذ استثمارات استراتيجية وهادفة تمكننا من إنجاز أهم مشاريعنا بما يتيح لنا الاستمرار في تلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والموثوقة في الأسواق المحلية والعالمية».

وتقوم «أدنوك للغاز» بتطوير مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بالنيابة عن أكبر مساهميها «أدنوك»، ويشار إلى أن المصاريف الرأسمالية لمحطة التكييف الأولية ومرافق الضغط وخطوط الأنابيب ليست من ضمن التكلفة التي أعلنت عنها الشركة أخيراً، حيث تخطط للاستحواذ على حصة الأغلبية التي تمتلكها «أدنوك» في المشروع بمجرد بدء عمليات تشغيل المنشأة عام 2028.

ركيزة مهمة

وستشكل أعمال البنية التحتية في العقود ركيزة رئيسية ومهمة لتوريد المواد الأولية إلى مرافق التصدير في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال. ويعد هذا الاستثمار جزءاً من مصاريف رأسمالية تبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) تم الإعلان عنها أخيراً ضمن التحديث الأخير لاستراتيجية الشركة.

وعند بدء عمليات تشغيله، سيساهم المشروع في رفع السعة الإنتاجية للشركة من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من الضعف لتصل إلى أكثر من 15 مليون طن متري سنوياً. وستتكون منشأة التصدير من خطي تسييل غاز طبيعي سيعملان بالطاقة النظيفة تبلغ السعة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 ملايين طن متري سنوياً، ما سيجعلها المنشأة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.