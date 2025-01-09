مهرجان دبي للتسوق.. عروض ترفيهية و جوائز نقدية

تستمر فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق، عبر عروض وفعاليات استثنائية أذهلت المتسوقين من زوار المراكز التجارية، مثل عرض الشارع الكوميدي الموسيقي وعرض الرقص الأكروباتي الحضور التي أسرت الجماهير وأمتعت الكبار والصغار على حدٍ سواء في أجواء مليئة بالإثارة والحيوية، ورسمت الإيتسامة على وجوه الجميع.

وفي هذا الإطار استضاف ميركاتو أسماء إعلامية بارزة، حيث استمتعوا بتجربة لا تُنسى ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

تستمر التخفيضات في ميركاتو وتاون سنتر جميرا، وتصل إلى 75% في مجموعة واسعة من المتاجر حتى 2 فبراير المقبل.. لكن المفاجآت لا تتوقف عند هذ الحد إذ يمكن أن تتحول تجربة التسوق إلى فرصة للفوز عندما تنفقون مبلغ 200 درهم فقط في إحدى المركزين. وبتحميل تطبيق "بريفيليج بلاس" ومسح الإيصال يدخل المتسوق في سحب على جائزتين نقديتين تبلغ قيمة كل منهما 30,000 درهم، إضافة إلى الجائزة الكبرى، سيارة جيتورX90 بلاس.