غرفة رأس الخيمة تبحث فرص الشراكات مع الولايات المتحدة

استقبل محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، روبرت رينز، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، يرافقه وفد من القنصلية، وبحضور دكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية، وتنمية الشراكة بين أصحاب الأعمال في رأس الخيمة والولايات المتحدة، وأهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات.

وأشاد رئيس الغرفة بتطور العلاقات الاقتصادية الراسخة والقوية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً حرص الغرفة على توطيد العلاقات بين أصحاب الأعمال برأس الخيمة والولايات المتحدة الأمريكية، وتبادل الزيارات للتعرف على كل الفرص المتاحة للاستثمار لدى الجانبين، لافتاً إلى أن إمارة رأس الخيمة تزخر بصناعات في قطاعات عدة، قائمة على استغلال الموارد الطبيعية المتوافرة فيها، ومنها الخامات التعدينية التي تختزنها سلاسل الجبال المحيطة بها.

توسعات الأعمال

واستعرض محمد النعيمي، السمات الاقتصادية التي تتميز بها رأس الخيمة، لا سيما وأن اقتصاد الإمارة يعد واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، وشهد توسعاً في مجالات عدة خلال السنوات القليلة الماضية، كما تحدث عن الخدمات التي تقدمها الغرفة لدعم القطاع الخاص في الإمارة، وخلق بيئة ملائمة للراغبين في دخول سوق العمل في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين رأس الخيمة والولايات المتحدة، بلغ عام 2023 حوالي مليار و70 مليون درهم بزيادة نسبتها 41% عن العام الأسبق.

ومن جانبه أكد القنصل العام الأمريكي في دبي، أن زيارته تأتي من خلال الشراكة القائمة بين البلدين والتواصل الدائم مع الغرف التجارية، مبيناً أن القنصلية العامة في دبي تسعى دائماً لتقديم التسهيلات التجارية وعقد المؤتمرات واللقاءات بين رجال الأعمال من الجانبين، وأجاب على بعض الاستفسارات بخصوص أهم المواضيع التجارية والفرص الاستثمارية.