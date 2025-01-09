عروض حصرية مذهلة خلال الأسبوع الأخير للمفاجآت اليومية من مهرجان دبي للتسوق

تتواصل العروض الحصرية من الشركات والمحلات التجارية وسلاسل التجزئة خلال الأسبوع الأخير للمفاجآت اليومية من مهرجان دبي للتسوق، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة يومياً، تخفيضات لا مثيل لها على علامات تجارية رائدة في الأزياء، ومنتجات التجميل، والأدوات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، وغيرها.

ويقدم جيوردانو الوجهة المثالية للأزياء العالمية في سيتي سنتر ديرة، اليوم لزواره فرصة شراء أي قطعة داخل المتجر بسعر 79 درهماً أو أقل، ما يضمن تحقيق قيمة لا تقبل المنافسة لجميع المتسوقين في دولة الإمارات.

ويقام مهرجان دبي للتسوق بدعم الرعاة الرئيسيين بنك دبي الإسلامي وVisa، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتليت فيليدج) وطيران الإمارات، وإينوك، و &e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار، (سيتي ووك، وذا بييتش) مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وطلبات.

ويحتفل مهرجان دبي للتسوق هذا العام بمرور 30 عاماً على انطلاقه، فيما تتواصل فعاليته حتى 12 الجاري، وتعد الدورة 30 من مهرجان دبي للتسوق الأكثر روعة وتميزاً في تاريخه مع تقويم حافل بالفعاليات التي تستمر لمدة 38 يوماً لتقدم أسعد اللحظات للجميع، كل يوم، وفي كل ركن من أركان المدينة.