الإمارات العالمية للألمنيوم تستقطب 113 مواطنة خلال 2024

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن استقطاب 113 مواطنة إماراتية خلال 2024، ما يمثل أكثر من نصف عدد المواطنين الإماراتيين الذين تم توظيفهم خلال العام والذين بلغ إجمالي عددهم 220 موظفاً.

وتهدف الشركة إلى زيادة نسبة النساء في المناصب الإشرافية إلى 25% خلال نهاية عام 2025 ونسبة النساء في جميع مناصب الشركة إلى 15% بحلول 2026، حيث تبلغ نسبة النساء في المناصب الإشرافية حالياً 23.3% و9.6% في جميع المناصب.

وبلغ معدل التوطين في الإمارات العالمية للألمنيوم نسبة 44.3% في نهاية عام 2024، وهو أحد أعلى معدلات التوطين مقارنة بأي شركة صناعية كبرى، نظراً لعدد الوظائف التشغيلية.

زيادة التوطين

وتهدف الشركة إلى توظيف حوالي 600 مواطن ومواطنة من أجل زيادة معدلات التوطين لتصل إلى 50% بحلول نهاية عام 2027.

وفي عام 2024، انضم حوالي 144 موظفاً جديداً، منهم 65 امرأة، إلى برامج التدريب الوطنية التي تنظمها الإمارات العالمية للألمنيوم لإعداد خريجي المدارس الثانوية من أجل تولي المناصب الفنية والإدارية في الشركة.

وكانت أغلبية خريجي الجامعات الذين شاركوا في برنامج تدريب الخريجين طويل المدى الذي نظمته الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 2024 من فئة النساء. ويخضع الخريجون لدورات تدريبية على مدار 18 أو 24 شهراً من أجل إعدادهم لتولي المناصب الإشرافية أو العمليات الصناعية في الشركة. ويشمل البرنامج التدريبي العمل في الوظائف التشغيلية في الخطوط الأمامية التي سيشرف عليها المتدربون بعد نهاية البرنامج.

التزام راسخ

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نفتخر بانضمام أكثر من 71% من الموظفين الإماراتيين لعام 2024 في المناصب التشغيلية لدى الشركة، ما يؤكد التزامنا الراسخ نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشروع 300 مليار. وتعكس أهدافنا الطموحة دور الإمارات العالمية للألمنيوم الرائد في تطوير المواهب الوطنية والابتكار في القطاع الصناعي من أجل تعزيز مساهمتنا في تنمية الاقتصاد الوطني. ونتطلع الآن للوصول إلى معدل التوطين 50% في عام 2027».

حملات التوظيف

وقامت الشركة بالمشاركة في 14 حملة توظيف خلال العام 2024، بما في ذلك المعارض الكبرى وحملات التوظيف الخاصة بالشركة، مثل الحملات التي أقيمت في جميع أنحاء دولة الإمارات بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التمكين الحكومي ودائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة ودائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة.