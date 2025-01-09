«راكز» و«إم إتش سي كونسالتينغ» تطلقان مبادرة لدعم الشركات

أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «إم إتش سي كونسالتينغ» لإطلاق خدمات نمو الأعمال، التي تعد مبادرة مبتكرة ترمي إلى دعم الشركات بمختلف فئاتها لتحقيق الازدهار. وتهدف الخدمة كذلك إلى تمكين رواد الأعمال والشركات العاملة ضمن مجتمع أعمال «راكز» من خلال توفير خبراء يقدمون مجموعة من الاستراتيجيات.

وسيتم إطلاق البرنامج الجديد عبر سلسلة من الفعاليات المتخصصة التي ستقام في مركز كومباس للأعمال التابع لراكز.

ومثل «راكز» في توقيع اتفاقية الشراكة قتيبة العيسى مدير إدارة خدمات القيمة المضافة، وعن جانب شركة إم إتش سي كونسالتينغ مايك هوف الشريك المؤسس للشركة.

وقال هوف إن الجهود تتركز على تقديم استراتيجيات وأدوات فعالة تمكن الشركات من تحقيق نمو مستدام في سوق تنافسي، مؤكداً السعي من خلال هذه المبادرة لدعم الشركات في اكتشاف إمكاناتها الخفية وتعزيز تميزها القيادي، كما تمثل هذه الشراكة دليلاً ملموساً على الالتزام بدعم نمو الشركات ضمن مجتمع أعمال «راكز» ونجاحها.