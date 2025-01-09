8 فائزين في أحدث سحوبات سوق دبي الحرة

جلب العام الجديد الحظ السعيد لسبع جنسيات مختلفة عندما تم الإعلان عن أسماء 8 فائزين في أحدث سحب لمليونير الألفية وأروع المفاجآت من سوق دبي الحرة، والذي أقيم في صالة A بمطار دبي الدولي. فقد فاز روبرت كوربين، وهو مواطن هولندي يبلغ من العمر 43 عاماً ومقيم في دبي، بمبلغ مليون دولار أمريكي في سلسلة مليونير الألفية، كما فاز الهندي أرولراج تافاسيماني، بمبلغ مليون دولار.

تم إجراء قرعة من قبل المدير العام لسوق دبي الحرة راميش كيدامبي، وصلاح تهلك، نائب المدير العام، وسينيد السباعي، نائب الرئيس الأول للتسويق، ومنى علي، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية. وفاز الكندي دومينيك شفتاري، بسيارة (BMW X6 M)، وفاز الألماني مارتنبا واسيليفسكي، بسيارة مرسيدس بنز G 500.

وفازت الفلبينية أيلين دوروثي أومالي، بسيارة (BMW X6 M).

وفاز الهندي أبيلاش باتشامبولي بالاكريشنان، بدراجة نارية Aprilia Tuono V4 1100. وفاز أندريه كاداشوف، روسي مقيم في إستونيا، بدراجة نارية من طراز، (Indian 101 Scout).

وأخيراً فاز الفلسطيني ماهر المصري، بدراجة نارية.