350 من قادة ورواد صناعة الصلب يشاركون في «ستيل فاب 2025»

يستضيف مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 13 إلى 16 من يناير الجاري، النسخة الـ 20 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2025»، بمشاركة أكثر من 600 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية و350 عارضاً محلياً ودولياً من 33 دولة يمثلون كبار رواد الصناعة وخبراء التقنيات المستخدمة في تشكيل الفولاذ.

ويلتقي في المعرض، الذي يقام بدعم من «غرفة تجارة وصناعة الشارقة»، رواد صناعة الحديد والصلب وكبار المنتجين العالميين من دول رائدة في الصناعة تشمل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والصين وهولندا والهند، وممثلو شركات محلية وإقليمية حققت حضوراً بارزاً في ابتكار التقنيات والحلول المساهمة في تطوير مختلف الصناعات المعدنية.

ويوفر الحدث فرصة مثالية لعقد الصفقات وتبادل الخبرات وإقامة الشراكات والتعرف على أحدث التوجهات في صناعة الحديد والصلب من خلال تواصل أهم المنتجين والموردين العالميين ورجال الأعمال والمستثمرين في المجالات الصناعية، ويفتح أمام المصانع والشركات العاملة في هذا المجال آفاقاً جديدة محلياً وإقليمياً، ويسهم في دعم توسيع نطاق عملها واستكشاف فرص النمو في الأسواق الإماراتية والإقليمية.

وقال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، إن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الأساسية في دولة الإمارات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بفضل الرؤية الطموحة للدولة ومبادراتها الهادفة إلى تحقيق الريادة الصناعية ضمن «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات»، مشيراً إلى أن دور غرفة الشارقة في دعم قطاع الحديد والصلب يبرز من خلال مختلف المبادرات والمشاريع التي تطلقها ومنها دعم معرض «ستيل فاب» .

وأشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن «ستيل فاب» رسّخ حضوره على مدى 20 عاماً ضمن سلسلة المعارض المتخصصة، حيث أصبح ملتقى عالمياً يجمع كبار قادة صناعة الفولاذ والصلب وأهم المنتجين والموردين العالميين، مما يجعله فرصة مثالية لتبادل الخبرات وإقامة الشراكات والتعرف على أحدث التوجهات في هذه الصناعة من خلال جمع رجال الأعمال والمستثمرين في المجالات الصناعية الذين يشاركون في هذا الحدث المهم الذي يفتح آفاقاً جديدة للمصانع والشركات العاملة في هذا المجال محلياً وإقليمياً.