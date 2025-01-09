‏ «أبوظبي الإسلامي» تطلق صندوقاً للخدمات اللوجستية الأوروبية

أطلقت شركة «أبوظبي الإسلامي كابيتال»، «صندوق أبوظبي الإسلامي كابيتال الأوروبي لتطوير الأصول اللوجستية الأول»، وهو أداة استثمارية متوافقة مع أحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، وقد تم تصميم الصندوق لتعزيز قدرة المستثمرين على الوصول إلى أصول لوجستية عالية الطلب في أنحاء ألمانيا وغرب أوروبا.

ويهدف الصندوق إلى إتاحة المجال أمام المستثمرين للفرص المتنامية في هذا السوق والتي ظهرت على إثر النقص الهيكلي في الأصول اللوجستية المستدامة المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في هذه المناطق.

ويتمتع الصندوق الجديد بمكانة استراتيجية، تمكنه من الاستفادة من ارتفاع أسعار الإيجارات والموازنة المستمرة بين العرض والطلب في قطاع الخدمات اللوجستية الأوروبية. وقد أثبتت المستودعات والمرافق اللوجستية المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مرونتها، حيث يستمر الطلب في تجاوز العرض على الرغم من التقلبات الاقتصادية بوجه عام.