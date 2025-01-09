6 مؤتمرات عالمية تستضيفها الإمارات لأول مرة 2025

تبرز خلال العام الجاري 6 مؤتمرات رئيسية نجحت الإمارات في الفوز باستضافتها لتعقد للمرة الأولى على أرضها وفي المنطقة عموماً، مستفيدة من تاريخ طويل من النجاح والتميز في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى.

وتضاف تلك الأحداث إلى قائمة طويلة من المؤتمرات والمعارض الدولية التي تستضيفها الدولة هذا العام، منها على سبيل المثال أسبوع أبوظبي للاستدامة، والقمة العالمية للحكومات، ومعرضا آيدكس ونافدكس، ومعرض دبي للطيران.

تنافسية عالمية

وتواصل الإمارات العام 2025 تعزيز جاذبيتها وتنافسيتها العالمية في استضافة وتنظيم أبرز المؤتمرات الدولية التي تناقش واقع العديد من القطاعات الحيوية. وتضم قائمة الفعاليات التي نجحت الإمارات في استقطابها لأول مرة هذا العام، المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، الذي يعقد في أكتوبر المقبل.

ويستقطب المؤتمر الذي تستضيف فعالياته العاصمة أبوظبي 15,000 مشارك من أكثر من 160 دولة حول العالم.

وتستضيف مدينة إكسبو دبي من 27 إلى 29 أكتوبر المقبل، قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات لعام 2025، أحد أكبر التجمعات العالمية المخصصة لرؤساء البلديات وقادة المدن ورجال الأعمال وأكثرها تنوعاً، الذي سيعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وفي نوفمبر المقبل، ستكون دبي على موعد مع حدث تاريخي، مع تنظيم المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم 2025» الذي سيجمع أكثر من 4000 من المتخصصين وخبراء المتاحف من العالم.

مجلس المتاحف

وتعد دبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تستضيف المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف، ما يعزز من مكانتها البارزة على الخارطة الثقافية الإقليمية والدولية.

وفي المجال الصحي، تنظم الإمارات حدثين عالميين بارزين يعقدان للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، إذ تستضيف أبوظبي من 13 حتى 16 مايو المقبل، فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي في دورته الـ25، فيما تستضيف دبي الدورة 19 من المؤتمر العالمي لجراحة الأعصاب، من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل.

وتستعد الإمارات لاستضافة المؤتمر البريدي العالمي الثامن والعشرين 2025 الذي يقام في دبي، وسط مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات حول العالم وقادة القطاع البريدي في الدول الأعضاء في «الاتحاد البريدي العالمي» ومنظمات الأمم المتحدة.