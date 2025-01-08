عوائد الاستثمار العقاري في دبي تتجاوز 11% خلال 2024

أكد تقرير «دوبيزل» أن القطاع العقاري في دبي حافظ على مساره التصاعدي مع نمو مستمر في العام 2024، وأوضح التقرير أن السوق العقاري في دبي قد سجل خلال 2024 عوائد استثمارية مرتفعة على العقارات متوسطة السعر، حيث سجلت منطقة «ليفينغ ليجيندز» أعلى عائد على الاستثمار في فئة الشقق متوسطة السعر بنسبة 11.16%. بينما تميزت قرية جميرا الدائرية في قطاع الفلل متوسطة السعر بعائد على الاستثمار مرتفع بلغت نسبته 7.7%.

وأظهرت بيانات التقرير الزيادة العامة في أسعار البيع والإيجار والطلب القوي على العقارات في الإمارة، كما أشارت إلى ثقة المستثمرين المتزايدة في سوق العقارات المزدهر فيها. وعززت دبي بتخطيطها العمراني الاستراتيجي وسياساتها الداعمة للمستثمرين، والإعفاءات الضريبية، من جاذبيتها كجهة استثمارية بارزة.

وأصبح مجمع دبي للاستثمار الخيار الأول لدى الباحثين عن شقق منخفضة السعر في دبي، ولهذا ارتفعت نسبة العائد على الاستثمار به 10%، وفي الوقت نفسه، سجلت قرية جميرا الدائرية عائداً على الاستثمار بنسبة 7.7% في قطاع الفلل منخفضة السعر.

وذكر التقرير أهم التطورات التي شهدها سوق العقارات في دبي في عام 2024، وبرزت منطقة دبي مارينا كخيار مفضل لدى الراغبين في شراء واستئجار الشقق الفاخرة، بمتوسط سعر بلغ 2.55 مليون درهم، بينما بلغ متوسط الإيجار السنوي بها 145 ألف درهم، وفقاً لاتجاهات البحث على دوبيزل.

وحافظت دبي هيلز استيت على مكانتها المفضلة لدى الباحثين عن فلل فاخرة للبيع في دبي، بمتوسط سعر بلغ 16 مليون درهم، بينما برزت البرشاء كأفضل خيار لدى المستأجرين بمتوسط إيجار وصل إلى 436 ألف درهم، كما سجلت منطقة البراري أعلى عائد على الاستثمار للفلل الفاخرة بنسبة 7.4%، بينما تصدرت جرين كوميونيتي قطاع الشقق الفاخرة مع عائد على الاستثمار استثنائي بلغت نسبته 8.48% خلال عام 2024.

وتصدرت قرية جميرا الدائرية قائمة المناطق الأكثر طلباً لدى الباحثين عن شقق متوسطة السعر للبيع أو للإيجار، مع متوسط سعر 1.12 مليون درهم، ومتوسط إيجار سنوي وصل إلى 78 ألف درهم.

وبرزت الفرجان كوجهة مفضلة لشراء الفلل متوسطة السعر بمتوسط سعر بلغ 4.86 ملايين درهم، بينما كانت قرية جميرا الدائرية الخيار الأفضل للمستأجرين بإيجار سنوي بلغ 207 آلاف درهم.

وحققت منطقة ليفينغ ليجيندز أعلى عائد استثماري في فئة الشقق متوسطة السعر بنسبة 11.16%، في حين سجلت قرية جميرا الدائرية عائداً بنسبة 7.70% في قطاع الفلل.

وأشار التقرير إلى أن واحة دبي للسيليكون أصبحت الخيار الأفضل للشقق منخفضة السعر، حيث بلغ متوسط سعر البيع 805 آلاف درهم، بينما كانت ديرة الأكثر طلباً للإيجارات بمتوسط إيجار سنوي بلغ 66 ألف درهم.

وبرزت داماك هيلز 2 كخيار مفضل لشراء واستئجار الفلل منخفضة السعر، بمتوسط سعر بلغ 1.92 مليون درهم، وإيجار سنوي وصل إلى 115 ألف درهم.

وسجلت منطقة مجمع دبي للاستثمار أعلى عائد على الاستثمار للشقق منخفضة السعر بنسبة 9.98%، بينما قدمت قرية جميرا الدائرية عائداً بنسبة 7.70% في فئة الفلل.