إي اف چي هيرميس مستشار طرح «نايس ون بيوتي» في «تداول»

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «نايس ون بيوتي» الناشئة وأحادية القرن الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية في المملكة العربية السعودية، وهي أول منصة للتجارة الإلكترونية يتم إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول).

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «نايس ون بيوتي» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المصدر عبر بيع 34.65 مليون سهم عادي، وذلك بقيمة 35 ريالاً سعودياً للسهم، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعرض 323 مليون دولار أمريكي، وبلغت القيمة السوقية 4.0 مليارات ريال سعودي (1.0 مليار دولار).

وقد لاقت الصفقة إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 139.4 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم المجموعة اليوم تحت رمز «NICE ONE».

وأعرب سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام هذه الصفقة البارزة في سوق رأس المال السعودي، وهو ما يرسخ مكانتها الرائدة في توفير أفضل الخدمات الاستشارية بالمملكة العربية السعودية. وأضاف الطاسان إن تلك الصفقة تعكس الإقبال القوي والمتزايد للمستثمرين على اقتناص فرص جديدة في قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة، ولا سيما، في الشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع مثل «نايس ون بيوتي». كما أكد الطاسان أهمية تلك الصفقة في تعزيز الميزة التنافسية للشركة والمتمثلة في تقديم الخدمات الاستشارية لكبرى الصفقات في مجال التجارة الإلكترونية ودعم مسيرة نمو الشركات في جميع أنحاء المنطقة مدعومة بالتزامها الراسخ وخبراتها ودرايتها العميقة وعلاقتها الوطيدة مع المستثمرين.

ومن جانبه أضاف عمرو عبد الخبير، عضو منتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: إن نجاح إتمام صفقة الطرح العام الأولي لشركة «نايس ون بيوتي» تعكس التطورات الإيجابية والمقومات الواعدة التي يذخر بها سوق رأس المال بالسعودية، فضلاً عن زيادة إقبال المستثمرين على الشركات الناشئة الناجحة بالمملكة. وأشار عبد الخبير إلى أن شركة «نايس ون بيوتي» تحظى بمكانة مميزة تؤهلها للاستفادة من التحول الرقمي السريع بالمملكة، وذلك باعتبارها إحدى المنصات الرقمية الرائدة بالمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أشاد عبد الخبير بتضافر جهود فريق العمل ومؤسسي شركة «نايس ون بيوتي» الذي أثمر عن تعزيز مسيرة النجاح والنمو، معرباً عن اعتزاز إي اف چي هيرميس بأن تكون شريكاً في هذه المسيرة بفضل قدرتها الفريدة في الإتمام السلس للصفقات الاستراتيجية.

جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي المشترك ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.