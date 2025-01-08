غرفة دبي العالمية تدعم توسع "فارم تو بليت" إلى مملكة إسواتيني في إفريقيا

البيان

دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، شركة التكنولوجيا الزراعية "فارم تو بليت"، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، لتسهيل توسعها إلى مملكة إسواتيني في إفريقيا، حيث وقعت الشركة مؤخراً اتفاقية لتوفير خدماتها ومشاركة خبراتها في سوق إسواتيني.

وقامت الغرفة من خلال مكتبها التمثيلي الخارجي في موزمبيق بتعريف "فارم تو بليت" على الشركاء المحتملين والجهات المعنية في مملكة إسواتيني الواقعة جنوب قارة إفريقيا، وبادرت بترتيب اجتماعات عمل ثنائية للشركة، وتزويدها بالدعم الاستشاري خلال مرحلة بحث فرص التعاون والشراكات.



وبفضل الدعم الذي قدمته غرفة دبي العالمية، أبرمت "فارم تو بليت"، التابعة لشركة "باراماونت سوفتوير سوليوشنز" المتخصصة بالحلول البرمجية، شراكة مع المجمع الملكي للعلوم والتكنولوجيا في إسواتيني بهدف تحديث سلاسل توريد الأغذية الزراعية، وتعزيز الاستدامة، وتمكين المزارعين المحليين من تطوير ممارساتهم الزراعية بالاستفادة من التقنيات المتقدمة التي توفرها الشركة.



وبموجب اتفاقية الشراكة، ستقوم "فارم تو بليت" بتزويد مملكة إسواتيني بحلول متكاملة لسلاسل توريد الأغذية الزراعية، وذلك من أجل مساعدة المزارعين على زيادة دخلهم وربحيتهم من خلال تبني عمليات قائمة على البيانات، إضافة إلى تطوير القدرات، وزيادة الثقة في المنتجات الغذائية وضمان جودتها، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الترويج للمنتجات المحلية وتحسين قابلية تصديرها، ودعم قدرات الإنتاج المحلي من المواد الغذائية في مملكة إسواتيني.

الحلول الرقمية



وقالت سافانا مازيا، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مملكة إسواتيني: "يعكس دخول ’فارم تو بليت‘ إلى مملكة إسواتيني التزامنا بالابتكار التكنولوجي والتحول الزراعي. ونتطلع لاغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الحلول الرقمية التي توفرها الشركة لدعم مزارعينا المحليين وتعزيز منظومتنا الغذائية، ونشكر غرفة دبي العالمية على جهودها المبذولة لتعزيز التعاون الذي يدعم نجاح مثل هذه المبادرات المؤثرة".



النمو المستدام

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نحرص على دعم الشركات المحلية للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق العالمية، مما يعزز من قدرة مجتمع الأعمال في دبي على النمو المستدام والمساهمة بفعالية في تعزيز تنافسية شركات دبي في أسواق العالم".



وقال برامود ساجا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "فارم تو بليت": "تعمل "فارم تو بليت" على تسخير الابتكار لبناء منظومات غذائية أكثر استدامة تدعم المزارعين والمجتمعات المحلية لإحداث التغيير الإيجابي. ويشكل التوسع إلى مملكة إسواتيني خطوة تعكس التزامنا بتعزيز أواصر التعاون العالمي وتمكين المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي. وكشركة إماراتية، نفخر بجهودنا التي تواكب التزام دولة الإمارات بتحفيز التعاون العالمي والاستدامة، كما يشكل دعم غرفة دبي العالمية ركيزة رئيسة لمساعدتنا للمضي قدماً في هذه الرؤية".



ربط الشركات

وتواصل غرفة دبي العالمية عبر شبكة مكاتبها العالمية التي تضم 33 مكتباً جهودها الرامية لربط الشركات العاملة في دبي مع شركاء موثوقين لتسهيل توسعها إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى استقطاب الشركات والمستثمرين وأصحاب المواهب العالمية إلى دبي من خلال تسليط الضوء على المزايا التنافسية للإمارة، وتزويدهم بكافة المعطيات المرتبطة ببيئتها الاستثمارية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين مجتمعات الأعمال.