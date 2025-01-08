"دبي للسيليكون": 10 شركات ناشئة في الدفعة الثانية من "دبي إم آي تي ديزاين إكس"

أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا و"غلوبال جروث هاب"، عن اختيار 10 شركات ناشئة للدفعة الثانية من برنامج مسرعة "دبي إم آي تي ديزاين إكس" (MIT DesignX DXB)، وتم إطلاق البرنامج في سبتمبر 2023، وهو يمثل نسخة دبي من برنامج مسرعة التصميم MIT DesignX الدولي الشهير.

ويتكون المنهج المتميز للبرنامج، الذي وضعه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وتم اختباره بنجاح في النسخة الافتتاحية، من ورش عمل ودورات مكثفة في التصميم والأعمال.

وستقام الجلسات حتى مايو 2025 في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)؛ مركز التكنولوجيا ومساحة العمل المشتركة الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لـ (دييز).

وستحسّن الشركات الناشئة المشاركة نماذج أعمالها، بتوجيه من قادة الصناعة المحليين وخريجي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من خلال العمل مع طلبة متدربين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وسيتوج البرنامج المكثف للمسرعة بيوم تعريفي 30 الجاري يجمع بين الشركات الناشئة المشاركة والمستثمرين والمختصين وشركاء الأعمال ومجتمع واحة دبي للسيليكون، احتفاءً باختتام النسخة الثانية من البرنامج. كما سيتم تكريم الفائز في الدفعة الثانية من البرنامج خلال الحدث.

شبكة تعاونية

وقال الدكتور جمعة المطروشي، مدير عام واحة دبي للسيليكون: "تؤكد استضافة هذه الدفعة من الشركات الناشئة المشاركة في برنامج مسرعة التصميمMIT DesignX دبي مجدداً النجاح الباهر للنسخة الافتتاحية. ويواصل برنامج المسرعة جذب الاهتمام العالمي والمحلي، مع تلقي أكثر من 400 طلب من حول العالم. ويسعدنا الترحيب بهذه الشركات العشر الواعدة ومساعدتها على تحسين رؤيتها وتحقيق طموحاتها. كما تتماشى هذه المبادرة مع التزامنا بتعزيز منظومة مزدهرة لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والاستدامة في دبي وبناء شبكة تعاونية من المبتكرين الذين سيطورون الحلول لمواجهة التحديات العالمية".

ابتكارات رائدة

وقال جلياد روزنزويج، المدير التنفيذي لبرنامج "ديزاين إكس" في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "عرضت الدفعة الأولى من البرنامج ابتكارات رائدة، وأتطلع لرؤية ما ستحققه الدفعة الثانية. ويوفر هذا البرنامج، المدعوم من أبرز أعضاء هيئة التدريس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، منظومة تعزز النمو القيادي والاستثماري وتشجع المشاركين على الاستفادة من فرص التوجيه. ومن المرتقب أن تعمل هذه الشركات الناشئة على توسيع نطاق ابتكاراتها وإحداث تأثير دائم داخل دولة الإمارات وخارجها".

مستقب مستدام

وقال عمر حسن، المدير العام لشركة "جلوبال جروث هاب": "يؤكد إنطلاق الدفعة الثانية على الإمكانات الاستثنائية لهذا البرنامج لتشكيل مستقبل الابتكار وريادة الأعمال. وتفخر "جلوبال جروث هاب" بالتعاون مع (دييز) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لإنشاء منصة تجمع بين الأفكار الطموحة وإرشادات الخبراء. كما تعكس دفعة هذا العام تنوعاً كبيراً والتزاماً قوياً بالاستدامة، بما يتماشى مع الأولويات العالمية ورؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام. ونتطلع إلى رؤية هذه الشركات الناشئة وهي تحقق إنجازات نوعية".

وتمثل الشركات الناشئة المختارة لهذه الدفعة دول التعاون ، أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، مع التركيز المشترك على المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة. وتشمل حلولها المبتكرة قطاعات مثل تكنولوجيا الهيدروجين وإدارة النفايات والحد من الانبعاثات وتخزين الطاقة وغيرها.

قائمة الشركات

وتشمل الشركات "بروتيوم تكنولوجيز"، المتخصصة في تقنيات الهيدروجين المستدامة والتي تركز على اكتشاف الهيدروجين ومعالجة المياه وحلول الهيدروجين الحيوي؛ و"كانز"، وهي مجمّع مدعوم بالذكاء الاصطناعي يبسط تطبيقات التمويل ويخصّصها؛ و"بيكبوت"، مُصمّم ومشغل للروبوتات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوصيل الطرود والطعام إلى المستهلك النهائي؛ و"بلقيس جرين تيك"، مزود حلول إدارة المخلّفات وتحسين إعادة تدويرها والحد من تأثيرها البيئي؛ و"ترافيل إنديجنوس"، منصة توفير تجارب سفر محلية صديقة للبيئة في دولة الإمارات وسلطنة عمان؛ و"سيركا بيوتيك"، التي تحول النفايات العضوية مثل بروتين الحشرات والديزل الحيوي والأسمدة العضوية إلى موارد؛ و"نيتو"، التي توفر برنامج احتساب الكربون المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعد المؤسسات على قياس انبعاثاتها من الكربون وتقليلها والإبلاغ عنها.

كما تشمل الشركات "إيكو كونيكت"، التي تمكّن الشركات من الشراء المستدام وإدارة الموردين بسهولة؛ و"ثيون"، مطور بطاريات الليثيوم والكبريت المستدامة لتطبيقات مختلفة، مثل التنقل وتخزين الطاقة؛ و "ذا هانغ باغ"، نظام الحقائب متعددة الوظائف المصممة لتعليقها على الأبواب لاستلام الطلبات وتنظيم عمليات التسليم.

وقام برنامج التصميم MIT DesignX ، الرائد عالمياً في تسريع نمو الشركات الناشئة التحويلية، بدعم أكثر من 170 شركة في أكثر من 15 مدينة ومنطقة حول العالم. ويعكس إطلاق برنامج المسرعة في دبي دورها المتنامي كمركز رائد للشركات الناشئة والابتكار والتعاون والنمو.

ودعم برنامج التصميم MIT DesignX منذ تأسيسه شركات ناشئة تبلغ قيمتها مجتمعة أكثر من مليار دولار.