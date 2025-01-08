غرفة عجمان تحسم 91 % من قضايا الوساطة التجارية 2024

أكد هندي عبيد المطروشي، أمين عام مركز عجمان للتحكيم، مدير إدارة الشؤون القانونية بالندب في غرفة عجمان، حرص الغرفة على تعزيز خدماتها القانونية لمجتمع الأعمال، عبر حلول مبتكرة وعالية الجودة تسهم في رفع الوعي القانوني، وتلبية تطلعات منشآت القطاع الخاص عبر توفير حلول قانونية فعالة تواكب احتياجات الأعضاء.

وقال: إن خدمة الوساطة التجارية استقبلت 59 قضية خلال 2024، تم اتخاذ إجراء في 91% منها، ما يعكس فاعلية الحلول المقدمة لتسوية النزاعات، مشيراً إلى أن إدارة الشؤون القانونية أنجزت 106 طلبات ضمن خدمة العقود والتشريعات خلال الفترة نفسها، وأن عدد قضايا التحكيم التجاري بلغ 14 قضية تم اتخاذ إجراء في أكثر من 60% منها.

وأوضح المطروشي أن غرفة عجمان تسعى بشكل دائم إلى تعزيز الوعي القانوني لدى مجتمع الأعمال، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات القانونية المتخصصة بالتعاون مع شركاء الغرفة من الجهات الحكومية والمعنية بالشأن القانوني، مشيراً إلى أن الغرفة نظمت خلال العام 2024 ندوة ضريبة الشركات، وندوة ضريبة القيمة المضافة، وندوة تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية.