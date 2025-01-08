عروض حصرية في الأسبوع الأخير للمفاجآت اليومية ضمن «دبي للتسوق»

تتواصل فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان دبي للتسوق بفعاليات وعروض مميزة، فيما يطلق الأسبوع الأخير من المفاجآت اليومية باقة من العروض الحصرية المذهلة لإسعاد سكان دبي وزوارها.

وهناك متسع من الوقت أمام سكان دبي وزوارها للاستفادة من عروض التجزئة التي تقدمها المفاجآت اليومية من المهرجان، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 30 عاماً على انطلاقه، حيث تقدم علامة تجارية واحدة عرضاً استثنائياً في متجر واحد ولمدة يوم فقط من 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية، وتستمر هذه العروض الترويجية الاستثنائية حتى 12 الجاري.

تجارب حصرية

وتقدم المفاجآت اليومية من مهرجان دبي للتسوق، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة يومياً، تخفيضات لا مثيل لها على علامات تجارية رائدة في مجال الأزياء، ومنتجات التجميل، والأدوات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، وغيرها.

ودعت «داماس» المتسوقين للحصول على مجموعة فرفشة للمجوهرات مع تخفيض 60 % في دبي فستيفال سيتي مول.

ويقام مهرجان دبي للتسوق بدعم الرعاة الرئيسيين بنك دبي الإسلامي وVisa، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتليت فيليدج) وطيران الإمارات، وإينوك، و &e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار، (سيتي ووك، وذا بييتش) مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وطلبات.

تقويم حافل

وتعد الدورة 30 من مهرجان دبي للتسوق الأكثر روعة وتميزاً في تاريخ المهرجان، مع تقويم حافل بالفعاليات التي تستمر لمدة 38 يوماً لتقدم أسعد اللحظات للجميع، كل يوم، وفي كل ركن من أركان المدينة. وتشكل دورة العام الحالي من المهرجان تتويجاً لـ 3 عقود من الترحيب بالزوار من أنحاء العالم للاحتفال بكل ما يجعل دبي مدينة استثنائية.

وتجمع تجارب مهرجان دبي للتسوق أفضل ما تقدمه المدينة، بما في ذلك أشهر نجوم الصف الأول، والمعالم السياحية الفريدة، والضيافة الاستثنائية، ومشهد فنون الطهي المزدهر، والتجارب المجتمعية المؤقتة في الهواء الطلق، وأكبر عروض التسوق على الإطلاق، والفرص المذهلة للفوز بجوائز كبرى.