"أدنوك للإمداد والخدمات" تطلق أداة حقوق ملكية مختلطة

أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي"، اليوم ، توقيعها على أداة حقوق ملكية مختلطة جديدة بقيمة تتراوح بين 4 مليارات و7.3 مليار درهم "1.1 و2 مليار دولار".

وسيتم سحب شريحة أولى بقيمة 4 مليارات درهم "1.1 مليار دولار" من أداة التمويل في البداية، مما يترك مبلغ 3.3 مليار درهم "0.9 مليار دولار" متاحاً للسحب حتى 31 ديسمبر 2026.

كما سيتم استخدام ما يقرب من 3.7 مليار درهم " 1 مليار دولار" من أداة حقوق الملكية المختلطة لتمويل عملية الاستحواذ على شركة “نافيغ8”،وسيكون المبلغ المالي الباقي مُتاحًا لتمويل الاستثمارات المعلنة أو الجديدة.

وتتحمل أداة حقوق الملكية المختلطة أول تكلفة شاملة تقل عن +150 نقطة أساس فوق معدل التمويل الآمن لليلة واحدة، وهذه التكلفة قابلة للسداد وفقاً لتقدير شركة أدنوك للإمداد والخدمات.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، إن هذا التمويل يحظى باهتمام كبير من المصارف ودعم قوي من الشركاء الجدد .

وأضاف أن الجمع بين السيولة النقدية الحالية والتسهيلات التمويلية الجديدة والتدفق النقدي الناتج عن أسطول السفن المتعاقد عليها، يضمن حصول الشركة على التمويل اللازم لاغتنام فرص النمو ذات القيمة التراكمية المتاحة بما يتماشى مع إستراتيجية الشركة لتعزز ريادتها في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.

يذكر أن شركة أدنوك للإمداد والخدمات، التزمت باستثمارات نمو تزيد على 18.4 مليار درهم " 5 مليارات دولار"، منذ طرحها للاكتتاب العام في يونيو 2023، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية النمو التحويلي التي أعلنت عنها الشركة خلال الاكتتاب العام.

وأعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" عن رافعة مالية مستهدفة تبلغ 2 - 2.5 ضعف نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الطرح العام.

ومن خلال زيادة تمويل الأسهم بتكلفة تنافسية، تعمل شركة "أدنوك للإمداد والخدمات"على توسيع قدرتها على الاستمرار في تقديم استثمارات نمو ذات قيمة تراكمية ضمن نطاق الرافعة المالية المستهدف، وتأمين عوائد المستثمرين على الأسهم مع خلق القدرة على تحقيق المزيد من النمو.

وتم ترتيب هذه التسهيلات وإدارتها من قبل مجموعة من المصارف تتضمن بنك "سوسيتيه جنرال" بمشاركة "بنك أبوظبي التجاري"، و"بنك أبوظبي الأول"، وبنك "كريدي أجريكول" للشركات والاستثمار، و"بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا"، و"دي بي إس بنك".