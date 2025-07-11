«أدنوك للغاز» توقّع اتفاقية مع «سيفي» الألمانية لتوريد الغاز المسال

وقّعت «أدنوك للغاز بي إل سي»، أمس، اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع الشركة الألمانية «سيفي لتأمين الطاقة لأوروبا» لتوريد 0.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المُسال إليها، على أن يبدأ تسليم الشحنات الأولى خلال العام الجاري.

تبلغ قيمة الاتفاقية ما يصل إلى 1.5 مليار درهم (400 مليون دولار)، وذلك على مدى فترة سريانها البالغة 3 سنوات، وتؤكد سعي «أدنوك للغاز» المستمر لتعزيز توسعها في الأسواق العالمية. وسيتم توريد إمدادات الغاز الطبيعي المُسال الخاصة بهذه الاتفاقية من منشأة «جزيرة داس» لتسييل الغاز، التي تعد أحد الأصول الاستراتيجية في محفظة «أدنوك للغاز».

وصدرت هذه المنشأة، التي تبلغ سعتها الإنتاجية 6 ملايين طن سنوياً، منذ انطلاق عملياتها التشغيلية في عام 1977، أكثر من 3500 شحنة من هذا المورد الحيوي إلى مختلف أنحاء العالم، ما أسهم في تعزيز علاقات «أدنوك للغاز» الاستراتيجية مع العديد من الشركاء الرئيسيين في قطاع الطاقة.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، إن هذه الاتفاقية تمثل تقدماًَ مهماً يعزز الشراكة طويلة الأمد مع شركة «سيفي»، ويسهم في ترسيخ دور «أدنوك للغاز» مزوداً عالمياً موثوقاً للطاقة والتزامها بدعم أمن الطاقة في ألمانيا، وتعكس في الوقت نفسه التقدم المستمر الذي تحرزه «أدنوك للغاز» في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، وتؤكد ثقة المستثمرين والشركاء والأطراف المعنية بقدرة الشركة على تحقيق النمو والازدهار برغم التحديات التي تواجهها أسواق الطاقة العالمية في الوقت الحالي.