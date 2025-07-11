«مصدر» تستضيف شركاء أعمال ومسؤولين أوروبيين في مدريد

استضافت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» منتدى أعمال في العاصمة الإسبانية مدريد بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحديد ملامح المرحلة المقبلة لتوسع أنشطة الشركة في منطقة شبه الجزيرة الأيبيرية الواقعة في جنوب غرب أوروبا وتضم إسبانيا والبرتغال.

ترأس الحدث معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، وشارك فيه مجموعة من أبرز الشخصيات الذين يمثلون الجهات الحكومية في إسبانيا والبرتغال، والهيئات التنظيمية، وشركات المرافق والخدمات، والمستثمرين، والمشترين الرئيسيين، وشركات التكنولوجيا. وتركزت النقاشات حول ضرورة تسريع الجهود لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة في شبه الجزيرة الأيبيرية، وتعزيز دور إسبانيا كمركز استراتيجي ضمن محفظة مشاريع «مصدر» الأوروبية.

وجاءت صفقة استحواذ «مصدر» على شركة «سايتا» بقيمة 5.1 مليارات درهم العام الماضي، كجزء محوري من استراتيجية الشركة للتوسع في السوق الأوروبية. وتمثل «سايتا» منصة مهمة لتوسيع أنشطة «مصدر» في المنطقة، حيث تعد من أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة المتجددة في إسبانيا والبرتغال، وتسهم بدور فاعل في دعم أهداف تفادي الانبعاثات الكربونية في المنطقة. وخلال زيارته إلى المقر الرئيسي لشركة «سايتا» في مدريد، التقى معالي الدكتور سلطان الجابر بفريق الإدارة التنفيذية والموظفين، وهنأهم بانضمام «سايتا» إلى مجموعة الشركات التابعة لـ«مصدر»، كما تم استعراض الخطط المستقبلية الطموحة.

وتستمر «مصدر» في تنويع استثماراتها في أوروبا من خلال مشاريع بارزة عدة. فإلى جانب صفقة «سايتا»، استحوذت «مصدر» على شركة «تيرنا إنرجي» في اليونان بقيمة 12.62 مليار درهم (3.2 مليارات يورو)، وأبرمت شراكة استراتيجية مع شركة «إنديسا» الإسبانية بقيمة 6.80 مليارات درهم (1.7 مليار يورو)، والتي تضمنت استحواذ «مصدر» على حصة قدرها 49.99% في أصول مشاريع للطاقة متجددة بقدرة 2.5 جيجاواط، وهي من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة.