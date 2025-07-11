جمارك أبوظبي والهند تبحثان تسهيل التجارة البينية

استضافت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ورشة عمل بمشاركة وفد رسمي من الهند، ترأسته أرتي أغاروال سرينيفاس، المدير العام للأنظمة وإدارة البيانات في المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك التابع لوزارة المالية الهندية، إلى جانب عدد من ممثلي سفارة الهند في أبوظبي، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون في تسهيل حركة التجارة البينية، وتطوير سلاسل الإمداد، ومناقشة آليات دعم الممر التجاري الرقمي بين البلدين.

والتقى المشاركون راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، حيث ناقش الجانبان أوجه التعاون الجمركي المشترك، وسبل تسريع التحول الرقمي في قطاع الجمارك بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز انسيابية حركة البضائع عبر الحدود.