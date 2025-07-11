«دبي البحرية» تؤكد ضرورة الامتثال لمتطلبات رقم تعريف البدن عند ترخيص الوسائل البحرية

أكدت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ضرورة التزام جميع المعنيين من مُصنّعين، ومُلّاك، ومشغّلين، ومستوردين للوسائل البحرية، بإدراج وإبراز رقم تعريف البدن (HIN) عند إنجاز معاملات تسجيل وترخيص وتجديد الوسائل البحرية في دبي.

وأوضحت أن هذا التذكير يأتي في سياق سعي السلطة إلى توحيد الإجراءات وتعزيز الالتزام بالضوابط الفنية والتنظيمية المعتمدة، بما يعكس التوجه الاستراتيجي للإمارة نحو ترسيخ بيئة بحرية أكثر أماناً وكفاءة، كما يتماشى ذلك مع أحكام القرار الإداري رقم (2) لسنة 2024 بشأن الفحص الفني للوسائل البحرية في إمارة دبي، الذي يمثل الإطار التنظيمي لاعتماد نتائج الفحص الفني وإصدار الشهادات ذات الصلة.

وأكدت السلطة أن رقم تعريف البدن يعتبر معياراً دولياً معتمداً لتعزيز موثوقية البيانات الفنية للوسائل البحرية وتتبع هويتها التشغيلية والتصنيعية، كما تدعو سلطة دبي البحرية جميع الجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع التعليمات التنظيمية الصادرة لهذا الشأن، لما لها من دور حيوي في تعزيز أداء المنظومة البحرية وضمان سلامة الأفراد والممتلكات ضمن المياه الإقليمية للإمارة.