«التنمية السياحية في عجمان» تكرّم الفائزين بمسابقة المبتكر السياحي

كرّم محمود الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، الفائزين في مسابقة «المبتكر السياحي لعام 2025»، تقديراً لأفكارهم الإبداعية وما قدموه من مشاريع ريادية أسهمت في صياغة حلول مبتكرة تدعم مسيرة عجمان نحو تعزيز التنمية المستدامة في القطاع السياحي بالإمارة وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة عالمياً.

وشهدت المسابقة مشاركة اتسمت بالتنوّع والإبداع. وتقيّم المشاركات وفق معايير الابتكار، والقيمة المضافة، وإمكانية التطبيق العملي. وشملت قائمة الفائزين دانة بنت خالد عش، التي حصدت المركز الأول عن فكرة «سياحة الأحلام»، والتي تعتمد على تصميم تجارب سفر شخصية وفريدة من نوعها. وحلّ في المركز الثاني فريق مؤلف من نور رضوان، وسميرة أنور، وسارة غزال، عن فكرة «محور».