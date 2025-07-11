شراكة بين مالية دبي و«نتورك إنترناشيونال» دعماً لدبي اللانقدية

أبرمت مالية دبي و«نتورك إنترناشيونال»، مذكرة تفاهم ترمي إلى دعم تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، التي كان أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف جعل دبي واحدة من المدن اللانقدية الخمس الأولى في العالم بحلول عام 2026.

وتعزز الشراكة بين مالية دبي و«نتورك» الشركة البارزة في تمكين التجارة الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الركائز الثلاث الرئيسة، التي تقوم عليها استراتيجية دبي اللانقدية؛ الحوكمة والابتكار والمجتمع، كما تدعم تبادل الخبرات، وجهود الرقمنة المالية الشاملة.

وقع مذكرة التفاهم كل من أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، وجمال النساي، المدير العام لخدمات التجار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة «نتورك إنترناشيونال».

وتلعب «نتورك»، بفضل خبرتها المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الرقمي، دوراً محورياً في تعزيز انتشار المدفوعات الرقمية بمختلف القطاعات، ما يمكّن الشركات والأفراد من إجراء المعاملات المالية بسلاسة وأمان.

وبموجب الشراكة من المنتظر أن يبحث الطرفان في الابتكارات، التي تقودها التكنولوجيا المالية، للاستفادة من قدرات «نتورك» في توظيف حلول الدفع الرقمي، التي تعزز الشمول المالي، وتسهل إجراء المعاملات المالية على جميع شرائح المجتمع، وتدعم الاتفاقية مبادرات الابتكار الهادفة إلى تطوير خدمات مالية رقمية متطورة، تقدم تجارب دفع سلسة لجميع المستخدمين.

وقال أحمد مفتاح: «من خلال اعتماد حلول دفع رقمية متطورة نعمل على بناء منظومة مالية أكثر شمولاً وكفاءة، تعود بالمنفعة على جميع شرائح المجتمع. ويبرز هذا التعاون التزامنا بتسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من النقد، من خلال تزويد الأفراد والشركات بحلول دفع آمنة وسلسة ومتطورة».