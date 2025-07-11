دبي تستضيف المعرض الدولي لصناعة الزجاج أبريل المقبل

تستضيف دبي الدورة الثالثة من المعرض الدولي لصناعة الزجاج، خلال الفترة من 13 إلى 15 أبريل 2026، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يوفر الحدث منصة متخصصة، تعكس المكانة المتنامية لدبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعات البناء والواجهات المتقدمة.

ويعد المعرض الدولي لصناعة الزجاج الحدث الأبرز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يخصص بالكامل لاستعراض صناعة الزجاج بكل مراحلها، من المواد الخام، وأهمها رمال السيليكا، وصولاً إلى المنتجات النهائية عالية التقنية، مروراً بتقنيات المعالجة والتقطيع والتشطيب.

تُعد دبي من أبرز المراكز التجارية المتخصصة في صناعة الزجاج على مستوى المنطقة، حيث تستفيد من توفر المواد الخام في العالم العربي، إلى جانب بنيتها التحتية اللوجستية المتقدمة، التي تُمكّنها من الوصول السريع والفعال إلى الأسواق العالمية، فيما يعزز موقع الدولة الاستراتيجي مكانتها مركزاً عالمياً لتداول الرمال الصناعية عالية النقاء، وتوريدها للأسواق الإقليمية والدولية. والتي تُعد عنصراً أساسياً في تصنيع الزجاج الشفاف والمسطح والزجاج المعماري المستخدم في المشاريع الحديثة والمباني الذكية.

ويشهد سوق رمال السيليكا في الإمارات نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بالطلب المتزايد من قطاعات البناء والتشييد وتصنيع الزجاج. ومن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة أكثر من 150 شركة دولية متخصصة، واستقطاب نحو 17,000 زائر من المهنيين والمشترين وصناع القرار من مختلف دول العالم، في وقت يشكل فيه المعرض فرصة استراتيجية لعقد شراكات جديدة.